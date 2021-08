Immer mehr Verbraucher achten beim Einkauf darauf, woher ihre Lebensmittel stammen. Doch was bedeutet "regional" eigentlich? Und was ist nachhaltiger: Bio oder Regional?

Über das Thema "Regionale Lebensmittel" sprach SWR Redakteurin Viola Maury mit Birgit Waidele. Sie ist bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg für den Bereich "Lebensmittel und Ernährung" zuständig.

SWR: Frau Waidele, es wird immer wieder davon gesprochen, dass Regional das neue Bio sei. Können Sie dem zustimmen?

Waidele: Das kommt darauf an, welchen Aspekt man sich dabei ansieht. Wenn es um den Begriff an sich geht, gibt es zwischen Bio und Regional einen sehr wesentlichen Unterschied. Denn Bio ist gesetzlich geregelt, sogar europaweit. Für Regional, aus der Heimat oder ähnliche Begriffe gibt es dagegen bisher keinerlei verbindliche Definitionen. Wenn es darum geht, nachhaltiger einzukaufen, spielt sowohl die biologische Erzeugung als auch die regionale Herkunft eine Rolle. Häufig müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher dann auch zwischen Bio oder Regional entscheiden. Lebensmittel aus der Region überzeugen mit kürzeren Transportwegen; das ist schon mal ein großer Pluspunkt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit bei der Ernährung. Dabei ist aber auch wichtig, dass das Obst oder Gemüse aus der Region gerade Saison hat. Beim Anbau im Freiland entstehen erheblich weniger Treibhausgase als beim Anbau im beheizten Gewächshaus.

"Manche Produkte sind möglicherweise nur dem Namen nach regional, Beispiel Schwarzwälder Schinken."

SWR: Wie nachhaltig sind regionale Lebensmittel?

Waidele: Pauschal lässt sich das nicht beantworten, denn Nachhaltigkeit hat viele Aspekte. Beispielsweise haben pflanzliche Lebensmittel eine günstigere CO2-Bilanz als tierische Lebensmittel. Eine pflanzliche Margarine schlägt hier die Butter um Längen, selbst wenn die Rohmilch für die Butter im Schwarzwald gewonnen wurde. Weiteres Beispiel: Manche Produkte sind möglicherweise nur dem Namen nach regional, Beispiel Schwarzwälder Schinken: Das Schweinefleisch für den Schinken kann hier aus anderen europäischen Ländern stammen, ohne dass Verbraucherinnen und Verbraucher davon erfahren. Nur die Verarbeitung zu "Schwarzwälder Schinken" muss im Schwarzwald stattfinden. Der Schinken selbst kann dann wieder andernorts in Scheiben geschnitten und verpackt werden. In vielen Fällen sieht man es verpackten Lebensmitteln nicht an, wie viele Transportkilometer sie auf dem Buckel haben.

Birgit Waidele ist Expertin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale BW Verbraucherzentrale BW

SWR: Was spricht dennoch für einen bewusst regionalen Einkauf?

Waidele: Bei wirklich eingesparten Transportkilometern verbessern regionale und saisonale Einkäufe die CO2-Bilanz: Bei häufig konsumierten, schweren Lebensmitteln (frischem Gemüse, Obst oder Mineralwasser) macht das schon was aus. Und bei diesen Lebensmittelgruppen kann man den Ursprung eindeutig am Schild oder auf dem Etikett nachvollziehen. Ausnahme sind hier (leider) Kartoffeln. Hier darf nach den gesetzlichen Mindestanforderungen die eigentliche Herkunft unkonkret bleiben (statt des Erzeugers kann auch die Adresse eines Händlers aus der Region auf der Packung Kartoffeln angegeben sein; das führt oft zu Missverständnissen: ob die (Früh-)kartoffeln ihren Ursprung weit weg, etwa in Äqypten, haben, oder in der Region, erfahren Verbraucherinnen und Verbraucher hier nicht zuverlässig).

Trotzdem: wenn ein Händler oder Produzent freiwillig die Herkunft kennzeichnet, z.B. "Kartoffeln aus Forchheim" oder "Ursprung: Deutschland", muss das auch tatsächlich stimmen. Außerdem wird durch den Kauf regionaler Lebensmittel die heimische Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion gestärkt, die Pflege der hiesigen Landschaft unterstützt. Verbraucherinnen und Verbraucher haben bei regionalen Produkten (etwa vom Wochenmarkt, aus dem Hofladen etc.) eher die Möglichkeit, sich von der Herkunft der Produkte zu überzeugen, vielleicht können sie sich sogar selbst bei einem Wochenendausflug über Ort und Anbaumethoden informieren und vergewissern. Das verbessert das Verständnis für die Lebensmittelerzeugung und schafft Vertrauen. Aber Vorsicht: Es gibt keine gesetzliche Definition dazu, was "regional" bedeutet. Es gilt also genauer hinzusehen, was hinter "regional" im Einzelfall genau steckt.

Seit Anfang 2014 auf dem Markt: das erste bundesweite "Regionalfenster" SWR SWR -

SWR: Worauf kann ich achten beim Einkauf regionaler Lebensmittel, wie erkenne ich regionale Lebensmittel?

Waidele: Bei Eiern verrät der Stempel auf dem Ei die Herkunft: Eier aus Deutschland erkennt man an den Buchstaben "DE" (Deutschland), Eier aus Baden-Württemberg an den darauf folgenden Ziffern "08".. Eine "0" am Anfang des Stempels weist auf ein Bio-Ei hin. Das bedeutet dann neben einer besonders tiergerechten Haltung, dass die Legehennen zusätzlich mit biologisch erzeugtem Futter versorgt werden. Bei frischem Gemüse, Obst muss mindestens angegeben werden, aus welchem Staat das Erzeugnis stammt. Zum Teil geben Händler oder Erzeuger auf Schildern oder Verpackungen auch genauere Informationen zur Herkunft, die Angabe einer bestimmten Region ist aber freiwillig. Freiwillig ist auch das Regionalfenster für verpackte Lebensmittel. Es gibt Auskunft über die Herkunftsregion, den Ort der Verarbeitung, den Anteil der verwendeten regionalen Zutaten sowie die Kontrollstelle. So können Verbraucher:innen nachvollziehen, aus welcher Region die (Haupt-)Zutaten stammen und wie hoch der Anteil an regional erzeugten Zutaten ist. Auch der Produktions- oder Verpackungsort ist erkennbar. Daneben gibt es Zusammenschlüsse von Erzeugern/Verarbeitern in Regionalinitiativen. Die Anforderungen an die regionale Herkunft können aber unterschiedlich sein. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten sich daher über die Kriterien informieren.