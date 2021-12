Schäfer: Mehr Achtsamkeit durch Corona im Dreiländereck

Die Pandemie hat den Zusammenhalt in der Oberrheinregion letztlich gestärkt, glaubt die Freiburger Regierungspräsidentin. Sie hofft, dass das bei der Zukunft von Fessenheim ähnlich sein wird.

SWR: Frau Schäfer, wo lagen mit Blick auf die uneinheitlichen Corona-Regelungen im Dreiländereck denn die größten Probleme für die politischen Akteure beiderseits des Rheins?

Bärbel Schäfer: Damals [im März 2020, Anm. d. Red.] wurden ja von deutscher Seite aus Grenzen zugemacht ohne große Kommunikation - also nicht zugemacht, aber so kontrolliert, dass es letztendlich einer Schließung gleichkam. Das hat Wunden hinterlassen. Auf der anderen Seite haben wir auch die riesigen Chancen der nachbarschaftlichen Beziehungen erlebt, indem wir in Deutschland, vor allem bei uns in Südbaden, sehr schnell Patientinnen und Patienten aus Frankreich aufgenommen haben. Das hat eigentlich unser Jahr auch geprägt.

Wir leben hier, wir arbeiten grenzüberschreitend, wir haben Familie, Freunde grenzüberschreitend, wir haben unsere kulturellen Einrichtungen grenzüberschreitend und das war ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt so zu kommunizieren mit den nationalen Ebenen und immer zu sagen, "habt unsere Grenzräume im Blick". Und wir waren auch erfolgreich. Wir haben durchsetzen können, dass wir diese 24-Stunden-Regelung kriegen. Das war aber kein Selbstläufer, wir mussten uns immer wieder zu Wort melden. Das heißt alles, was sich innerhalb von 24 Stunden hier im Oberrheinraum, im Hochrheingebiet abspielt, ist von solchen Restriktionen ausgenommen. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt.

SWR: Ich war damals in Kehl und habe genau diese Enttäuschung auf der französischen Seite quasi als Reporter hautnah mitbekommen. Sind jetzt aber nach Ihrer Beobachtung die Wunden verheilt, die auch entstanden sind, weil französische Pendler sogar mit teils diskriminierendem Verhalten und überwunden geglaubten Ressentiments zu kämpfen hatten oder hat das doch tiefere Spuren hinterlassen?

Schäfer: Ich merke es im Alltag eigentlich nicht, dass es bleibende Spuren hinterlassen hat. Was es hinterlassen hat, war eine große Achtsamkeit und wir haben auch sehr offen miteinander kommuniziert. Es ist ja so, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei uns in der Region auch davon lebt, dass man sich kennt und dass man sich vertraut.

Wir haben eines gesehen und ich glaube, das war auch wichtig: Gegenüber Berlin, Paris aber auch Bern zu kommunizieren, die Grenzregionen sind nicht die Infektionstreiber. Wir haben das eigentlich jetzt die ganze schlimme Zeit über, in den fast zwei Jahren, gesehen: Die Inzidenzen, die Zahl der Erkrankungen sind nicht auffällig hoch.

Abbau der Grenzzäune in Riehen im Kanton Basel im Mai 2020 SWR Dorothea Dörner

SWR: Sie haben die unterschiedliche Situation, in der wir uns aktuell befinden - weil ja alle drei Länder unterschiedliche Situationen haben - schon angesprochen. Wo sehen Sie da heute die größten Probleme?

Schäfer: Na ja, es geht ja schon los, dass wir völlig andere Leitplanken haben. Wie wir Inzidenzen berechnen, die Kennwerte "wo stehen wir denn“ sind völlig unterschiedlich. Wir haben Impfzertifikate, wo wir immer dafür kämpfen müssen, dass die auch anerkannt werden. Das ist ein völlig anderes Regime.

Auch die Fragen Booster-Impfung, Dreifach-Impfung, wer impft eigentlich wie oft? Das sind schon Herausforderungen bis hin zum Datenschutz, der uns immer entgegengehalten wird, wenn es darum geht, auch Kontaktpersonen-Nachverfolgungen zu machen. Da haben wir noch viel, viel zu tun und das Herausfordernde ist natürlich, wir können das nicht alles regional regeln. Wir brauchen die nationalen Ebenen und wir brauchen natürlich auch Europa. Wir haben einen großen Pandemie-Kongress veranstaltet, wo wir genau diesen Handlungsbedarf auch herausgearbeitet haben.

SWR: Gibt es aus Ihrer Sicht denn etwas, was wir beim Umgang mit Corona von unseren Nachbarn lernen könnten?

Schäfer: Ich will nur ein Stichwort sagen: Die Impfdisziplin in Frankreich ist wesentlich höher und viel besser als bei uns. Frankreich hat viel früher auch eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen eingeführt. Man sagt ja immer, die Franzosen gehen für ihre Meinung auch mal auf die Straße, aber da gibt es einen sehr hohen Solidaritätsgedanken, und wenn es dann angeordnet wird, dann macht man es auch. Ich glaube das wäre das Wichtigste, was wir lernen sollten und könnten.