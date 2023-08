Offline on the Road: Ohne Handy unterwegs im Schwarzwald

Zwei Reporter werden irgendwo ausgesetzt und müssen in 48 Stunden ein Ziel erreichen. Ohne Handy. In einer Folge der neuen SWR-Serie wurden sie in der Wutachschlucht ausgesetzt.

Können wir ohne Smartphone und Apps überhaupt noch reisen? In der neuen SWR-Serie "Offline on the Road" probieren das vier junge Menschen aus. Immer im Zweierteam werden eine Reporterin und ein Kameramann in der heimischen "Wildnis" ausgesetzt. Sie sollen innerhalb von 48 Stunden ein bestimmtes Ziel erreichen - ganz ohne Handy, nur mit einer Wanderkarte und einem Zelt.

In der Folge "Gestrandet im Schwarzwald" werden Stefanie Molitor und Lucas Bartels in der Wutachschlucht im Hochschwarzwald ausgesetzt und sollen die Erlenbacher Hütte erreichen. Im Interview mit SWR4-Moderator Robert Wolf erzählen sie, wie es ihnen dabei ergangen ist.

Altersfreigabe: ab 0 (verfügbar von 0 Uhr bis 24 Uhr)

SWR Aktuell: Alle reden davon, wie schön der Schwarzwald ist. Empfindet ihr das nach eurer Tour auch noch so oder wollt ihr erst einmal keine Tannen mehr sehen?

Stefanie Molitor: Oh nein. Das war eine Ecke, die ich so vorher noch nicht kannte. Und ich bin immer noch sehr begeistert. Vor allem auch von den Leuten, auf die wir da getroffen sind. Also das war eine richtig schöne Tour. Gerne wieder in den Schwarzwald.

Lucas Bartels: Ja, geht mir ganz genauso. Ich hatte das Glück, schon mal in der Wutachschlucht wandern gewesen zu sein. Als ich dann am Anfang der Tour die Augenbinde abgenommen habe und ich mir irgendwie erschließen konnte, dass es die Wutachschlucht ist, war ich echt glücklich. Weil ich es super schön und toll finde.

Steffi und Lucas sind "Offline on the Road" im Schwarzwald gestrandet. SWR

SWR Aktuell: Euer Format heißt "Offline on the Road: ohne digitale Hilfsmittel ein Ziel finden und erreichen". Das ist die Aufgabe, die ihr dann bekommt. Wie seid ihr denn da drauf gekommen?

Lucas Bartels: Wir wollten ein neues Format entwickeln, in der man Reisen nochmal ein bisschen neu entdecken kann, auf anderen Wegen unterwegs ist. Da war auch der Gedanke: Wie schafft man es, den Menschen in der Region ein bisschen näher zu kommen? Und da war die Idee schnell geboren: Hey, lass doch einfach mal alle Hilfsmittel weg. Und dann seid ihr darauf angewiesen, mit den Leuten zu sprechen. Es hat für uns super funktioniert, weil genau das rauskam: Wir haben Verbindungen zu Leuten aufgebaut, die wir sonst einfach nicht getroffen hätten.

Stefanie Molitor: Und ich glaube, es ist auch ganz spannend, weil man nicht mehr nur auf das Display guckt, sondern man viel bewusster die Umgebung wahrnimmt. Man sucht Schilder, man sucht Hinweise - so ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. Das ist ein ganz anderes Wahrnehmen vom Reisen und von der Umgebung, als man es hat, wenn man sich auf ein Handy oder Navi verlässt.

SWR Aktuell: Aber früher, werden sich jetzt sicherlich viele denken, war das doch Standard. Da gab es ja kein Handy. Was soll daran denn besonders sein? Könnte man jetzt meinen. Was war das Besondere an dieser Challenge für euch?

Lucas Bartels: Also, ganz besonders, und ich glaube auch der große Unterschied zu dem, wie man "früher" Urlaub gemacht hat, ist, dass wir nichts planen konnten. Wir wussten weder, wo wir starten, noch wo wir hinlaufen müssen. Wir haben eine große Karte bekommen, da war ein Kreuz drauf. Wir mussten herausfinden, wo wir sind. Und das war am Anfang eine große Herausforderung für uns.

SWR Aktuell: Es ist natürlich auch eine Frage, wenn man in der Wutachschlucht oder im Schwarzwald ausgesetzt wird: Was ist, wenn was passiert? Ist das nicht auch gefährlich, wenn man so komplett ohne Handy unterwegs ist?

Lucas Bartels: Das war ein Thema, was wir uns auch vorher überlegt haben. Wir hatten als Hilfe einen GPS-Tracker dabei, mit dem man ein Notrufsignal absetzen kann. Und ich hatte mein Telefon ausgeschaltet im Rucksack. Wir konnten nicht riskieren, dass wir gar keinen Kontakt aufnehmen können. Wir haben es nie gebraucht und mussten es auch nie anmachen. Aber das geht natürlich vor, dass man trotz der tollen Challenge noch ein Notrufmittel hat.

In einer anderen Folge wurden Stefanie und Lucas im Allgäu ausgesetzt. Auf der Suche nach dem richtigen Weg machten sie Rast. SWR

SWR Aktuell: Wir wollen jetzt natürlich nicht verraten, wie ihr angekommen seid. Trotzdem könnt ihr ja schonmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Welcher Moment hat euch auch danach noch beschäftigt? Für welchen Moment hat es sich gelohnt, bei dieser Challenge mitzumachen?

Stefanie Molitor: Für mich war es wirklich die Erkenntnis, dass Leute sehr, sehr hilfsbereit sind. Ich war mir am Anfang nicht sicher, weil wir ja auch zum Schlafen auf Leute angewiesen waren. Wir waren ja nicht nur auf Campingplätzen, wir haben auch in privaten Gärten übernachtet oder auf Obstwiesen. Da ist man sehr davon abhängig, dass jemand da ist, der sagt: "Hey, ja, ihr könnt bei mir übernachten." Oder: "Ja, ich nehme euch ein Stück mit." Diese Hilfsbereitschaft, die ist uns eigentlich überall entgegen geschlagen. Und das war eine tolle Erfahrung. Dass Menschen nett sind und dass, wenn man wirklich Hilfe braucht, man auch Hilfe bekommt.

Lucas Bartels: Das zweite Ding, dass mir im Kopf bleiben wird und was ich, glaube ich, auch für mich übernehme: Lass dein Handy einfach im Zelt oder im Rucksack. Du brauchst es nicht. Du kannst so viel mehr erleben. Ich bin jemand, der sein Handy gerne in die Hand nimmt, wenn er Langeweile hat und irgendwo zehn Minuten auf den Bus wartet.

Stefanie Molitor: Ich glaube, das ist die schönste Erkenntnis daran, dass man anders unterwegs ist. Dass man viel aufgeschlossener ist, dass man mehr entdecken kann und dass auch Langeweile mal ganz schön ist und man nicht sofort das Handy zücken muss. Sondern wenn man an der Bushaltestelle sitzt, auch einfach mal beobachten kann, was um einen herum so passiert.

Die Serie "Offline on the Road" ist in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem werden zwei Folgen am 1. September und am 8. September um 21 Uhr im SWR-Fernsehen gezeigt.