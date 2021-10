Freiburger Medizinethiker: 2G-Regelung führt zu Polarisierung der Gesellschaft

Giovanni Maio, Freiburger Medizinethiker und Philosoph, fürchtet eine Zweiteilung der Gesellschaft durch 2G-Regeln. Druck sei das falsche Mittel, ungeimpfte Menschen zu überzeugen, findet er.

SWR: Herr Maio, beim Ski-Fahren, in der Disko oder im Restaurant - künftig sollen immer häufiger nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Was macht diese so genannte 2G-Regelung mit den Menschen, mit der Gesellschaft?

Giovanni Maio: Ja, insgesamt ist diese Regelung natürlich eine Zweiteilung der Gesellschaft und auf diese Weise schon eine Ausgrenzung eines bestimmten Teils der Gesellschaft. Und diese Ausgrenzung muss man natürlich gut begründen. Wenn man sagen könnte, dass die nicht Geimpften gefährlich wären für die anderen, wäre das ein möglicher Grund, aber dem ist ja nicht so. Wenn ein nicht Geimpfter getestet ist, dann geht von ihm ja keine Gefahr aus. Insofern wird diese Regelung natürlich zu einer Polarisierung der Gesellschaft führen.

SWR: Aber die Argumentation ist ja so: Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser kommen wir alle auch durch den Winter, durch den Herbst. Ist da so ein gewisser Druck nicht auch legitim?

Maio: Nein, ich finde, in diesen Fragen dürfen wir keine Druck aufbauen, sondern wir müssen die Menschen ernst nehmen in ihren Sorgen, in ihren Ängsten, in ihren Unsicherheiten. Das ist ein ganz großes Problem, da muss man mehr aufklären, da muss man einfach mit Information kommen, man muss mit den Menschen sprechen, aber man darf da keinen Druck aufbauen und schon gar nicht sie erpressen: "Wenn du dich nicht impfen lässt, dann musst du eben mit Konsequenzen rechnen." Das halte ich nicht für sehr zukunftsträchtig.

SWR: Aber was könnte denn getan werden? Sie sagen, man müsste mehr aufklären und informieren. Wird das nicht genug getan? Oder wer könnte da mehr tun?

Maio: Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass sehr viele Menschen, die in sozial prekären Verhältnissen leben, keinen so leichten Zugang zum Impfen haben, wie die Menschen, die privilegierter sind. Wir müssen also mit den Impfmöglichkeiten zu den Menschen hin, wir müssen das in mobiler Weise tun, wir müssen auch viel mehr soziale Medien nutzen, wir müssen vielleicht Influencer einbinden und so weiter. Wir dürfen nicht stehen bleiben in der Kreativität darin, neue Wege zu finden, um die Menschen zu erreichen, die sonst eben nicht so leicht zu erreichen sind.

Viele Menschen haben Angst vor einer Impfung oder lehnen sie ab. SWR

SWR: Es gibt ja auch Menschen, die sagen, wer sich nicht impfen lässt, handelt egoistisch, weil er seine Ängste und seine eigene Gesundheit wichtiger nimmt als den Schutz der gesamten Bevölkerung oder den Schutz derer, die sich nicht impfen lassen können. Sind da Konsequenzen nicht auch fair?

Maio: Nein, das würde ich so nicht stehen lassen. Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Angst haben vor den Nebenwirkungen, handeln nicht primär egoistisch, sondern sie haben einfach Sorge und sie bedrohen ja eigentlich sich selbst am meisten. Deswegen muss man die Menschen bei den Sorgen abholen und ihnen diese Ängste nehmen. Je mehr wir da Druck aufbauen, desto mehr schüren wir Ängste, das ist das Problem.

SWR: Es gibt ja auch inzwischen einen gewissen finanziellen Druck dadurch, dass die Tests bald etwas kosten werden. Was bedeutet das?

Maio: Ich finden diese Regelung nicht gut, weil es de facto eine Bestrafung der Nicht-Geimpften ist und man wird dadurch eher erreichen, dass wir den guten Weg der Breitentestung jetzt verlassen - weil viele Menschen sich jetzt nicht mehr testen lassen werden - und wir den Überblicke verlieren werden. Das halte ich nicht für gut, weil auch die Menschen, die sich Tests leisten können, diese Tests nicht machen werden. Sie werden daher ausgegrenzt. Sie gehen dann eben nicht in die entsprechenden Veranstaltungen, Lokale usw., wenn das so viel für sie kostet. Ich halte das für sozial ungerecht.

SWR: Wäre da eine echte Impfpflicht ein besserer Weg? Zumindest in sensiblen Bereichen wie Kitas, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen?

Maio: Nein, eine Impfpflicht wäre Ausdruck eines wirklich repressiven Staates. Eine Impfpflicht wäre im Grunde ein Zwang, der sich ja auf etwas bezieht, was wir als einen Eingriff betrachten müssen. Es geht um einen Eingriff in die die körperliche Integrität. Da können wir nicht sagen, der Staat ist befugt, hier Zwang auszuüben. Er ist zwar befugt, in bestimmten Konstellationen Zwang auszuüben, aber ich halte das für die gegenwärtige Situation für keinen vernünftigen Weg.

Das Interview führte SWR Moderatorin Dinah Steinbrink in SWR4