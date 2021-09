Wie kommt man in der Ortenau besser ohne Auto voran, Herr Katsch?

Matthias Katsch ist seit vielen Jahren SPD-Mitglied. Jetzt kandidiert er erstmals für den Bundestag - ausgerechnet im Schäuble-Wahlkreis Offenburg. Wofür steht er?

SWR: Für viele Bürgerinnen und Bürger eines der wichtigsten Themen in diesem Wahlkampf: Was wollen Sie tun, damit die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht werden können? Wäre ein vorgezogener Kohleausstieg, also nicht erst 2038, sondern schon zu einem früheren Zeitpunkt, für Sie denkbar?

Matthias Katsch: Wir müssen so schnell wie möglich aus der Kohleverstromung aussteigen. Wir müssen dazu die erneuerbaren Energien ausbauen, das ist der entscheidende Punkt. Das haben wir die letzten 15 Jahre verschlafen. Wir müssen den Ausbau von Windkraftanlagen, von Solarenergie erheblich beschleunigen. Wir müssen der Industrie Wasserstoff aus grüner Produktion zur Verfügung stellen, damit sie Strom und andere Heizstoffe ersetzen kann. Das muss das Ziel sein.

SWR: Für die Menschen hier im Wahlkreis Offenburg ist das Thema Mobilität sehr wichtig und auch ein großes Problem. Was wollen Sie tun, damit auch Menschen in ländlicheren Gebieten ohne Auto auskommen?

Katsch: Das ist tatsächlich ein schwieriges Problem, ich habe das jetzt selbst im Wahlkampf gemerkt. Ich habe privat kein Auto und musste mir jetzt für den Wahlkampf eines leasen, weil ich sonst in diesem großen Wahlkreis gar nicht zu meinen Terminen gekommen wäre. Wir müssen die Prioritäten anders setzten. Es ist kein Problem des Geldes, sondern der Priorität. Und da hat in der Vergangenheit im Zweifel immer der Individualverkehr, immer die Autobahn oder die Umgehungsstraße die Priorität gehabt.

Wir müssen mehr Geld in das System stecken und ich glaube, auch in so einem Landkreis wie der Ortenau brauchen wir schienengebundene Systeme, um den Menschen eine echte, verlässliche Alternative anzubieten. Ich vertraue darauf, dass, wenn die Anreize über Systeme wie Carsharing oder selbstfahrende Busse gesetzt sind, wir die Menschen besser abholen und ans Ziel bringen können.

Matthias Katsch

SWR: Das Thema soziale Gerechtigkeit ist ein wichtiges für die SPD. Eine Hörerin hat per Email gefragt: "Wie kann es sein, dass immer noch allein erziehende Mütter und Väter schlechter gestellt sind als verheiratete Menschen ohne Kinder?" Wie können Sie das erklären und was muss Ihrer Meinung nach passieren?

Katsch: Ich glaube, dahinter steckt nach wie vor ein veraltetes Familienbild. Wir müssen dafür sorgen, dass, wo immer Kinder aufwachsen, da die Priorität hinfließt, auch was die Mittel angeht. Das Ehegattensplitting ist eine Einrichtung der Vergangenheit. Sie hat in der Zukunft keinen Platz mehr. Steuerlich muss es ein Vorteil sein, Kinder zu haben, und das muss in den entsprechenden Steuertabellen auch abgebildet werden. Das Armutsrisiko, das nach wie vor besteht, wenn man Kinder hat, ist etwas, was wir überwinden müssen. Dazu braucht es eine Steuerreform, die Kinder, unabhängig vom Trauschein, zur Priorität macht.

Das Interview führte SWR Reporterin Christine Veenstra