Nach drei Jahrzehnten geht eine Ära zu Ende: Museumsleiter Markus Moehring hat das Lörracher Dreiländermuseum mit seiner trinationalen Ausrichtung im Dreiland etabliert.

SWR Aktuell: Herr Moehring, über 30 Jahre waren sie Leiter des Dreiländermuseums. Heute ist der letzte Tag. Wie geht es Ihnen?

Moehring: Ich schaue zufrieden auf die letzten 30 Jahre zurück, was sich alles entwickeln konnte im Dreiländermuseum. Ich sehe aber auch die großen Herausforderungen für die Zukunft. Und ich bin sehr froh, dass ich einen sehr guten Nachfolger habe und weiß, dass die Arbeit in den großen Linien weitergehen wird wie bisher, dass sie aber auch aktualisiert werden wird, wo es sein muss.

SWR aktuell: Das Dreiländermuseum hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten von einem ehrenamtlich geführten Haus zu einer festen Größe in der Museumslandschaft im Dreiländereck entwickelt. Können Sie für uns noch einmal nachskizzieren, wie es dazu kam?

Moehring: Naja, das eine war, dass wir ganz gezielt auf das Profil Dreiländermuseum gesetzt haben, weil unsere Sammlung und die Lage im Dreiländereck das hergeben. Von daher bin ich froh, dass wir in diesen 30 Jahren dieses Profil konsequent ausgebaut haben. Das andere ist die intensive Vernetzung mit der Bevölkerung im Dreiland. Vor Ort in Lörrach, in der Region, in den drei Ländern mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern, mit Menschen mit und ohne Behinderungen, mit Muslimen, Christen, Juden, mit sehr vielen Partnern. Und als Drittes bin ich froh nach 30 Jahren, dass unsere Sammlung endlich ein gutes Depot gefunden hat. Das Depot ist das Herz eines Museums. Dort sind 95 Prozent der Sammlung. Aus diesem Reservoir schöpfen wir. Und dass das mit zwei Millionen Euro Unterstützung von der EU auch noch geklappt hat, darüber bin ich froh.

SWR aktuell: Die spezielle Lage mitten im Dreiländereck haben Sie schon angesprochen. Wie wichtig ist diese Trinationalität in Zukunft?

Moehring: An der Trinationalität zu arbeiten, das ist immer auch ein Stück Arbeit an Völkerverständigung und ein Stück Friedenswerk. Ich habe gestern noch eine Führung durch unsere aktuelle Sonderausstellung "Der Rhein" gemacht. Da wurde mir noch einmal deutlich: 400 Jahre lang gab es keine 50 Jahre am Stück, wo nicht Krieg um den Rhein war. Gerade angesichts des Ukraine-Konfliktes können wir dankbar sein, dass wir immer versuchen, etwas aus der Perspektive von drei Ländern anzuschauen. Und dass wir als Motor der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für die Museumsszene immer wieder einladen, miteinander Brücken zu bauen.

SWR aktuell: Wenn man so auf die letzten drei Jahrzehnte zurückschaut: Was ist Ihnen als besonderer Museumsmoment seit 1991 in Erinnerung geblieben?

Moehring: Mir ist vor allem in Erinnerung geblieben, wenn Menschen Tränen in den Augen hatten. Wenn im Museum, in unseren Ausstellungen, Traumata angesprochen werden konnten. Zu Vertreibungen, zum Beispiel aus dem Elsass nach Baden, obwohl das schon über einhundert Jahre her ist. Etwas, das zum Teil in den Biografien der Menschen schlummert und bislang nicht angeschaut wurde.

"Wenn da die Emotionen im Museum hochkommen und wir ein Stück beitragen können zur Heilung und damit eben auch zur Friedensarbeit, ganz persönlich und über die Grenzen hinweg, das waren für mich immer die berührendsten Momente."

Markus Moehring, sein Nachfolger Jan Merk und Lars Frick, Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus in Lörrach bei einem Pressetermin im Lörracher Rathaus (von li. nach re.). SWR Laura Könsler

SWR aktuell: Digitalisierung, Interaktivität - die Museumslandschaft ist seit einigen Jahren besonders starken Veränderungen unterworfen. Das Publikum will zunehmend etwas erleben, wenn es ins Museum geht. Welchen Ratschlag für die Zukunft geben Sie Ihrem Nachfolger Jan Merk für die Führung des Hauses mit auf den Weg?

Moehring: Gerade im Publikumskontakt muss sich ein Museum immer wieder neu erfinden. Es muss aktuell bleiben, muss die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher aufgreifen, auch was das Digitale angeht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, da am Ball zu bleiben. Wichtig bleibt auch, dass wir im Museum immer das Original haben, das authentische Objekt. Dass wir uns nicht von der Schnelllebigkeit der Zeit dazu verführen lassen, nur digital an der Oberfläche zu bleiben, sondern wir uns auch Zeit lassen, in die Tiefe zu gehen. Zum Beispiel einen Abschiedsbrief eines Revolutionärs von 1848 vor seiner Erschießung in Ruhe anzuschauen und auf uns wirken zu lassen. Und das in unsere moderne, schnelllebige Zeit hinüberzubringen, das ist eine große Herausforderung.