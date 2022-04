63 Tage dauert der Krieg in der Ukraine schon. Hunderttausende Menschen sind mittlerweile aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Viele sind auch in Südbaden angekommen - etwa in der Landeserstaufnahmestelle LEA in Freiburg. Dort war die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) zu Besuch.