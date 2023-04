Wiedmann über Zukunft und Vergangenheit des Olympiastützpunktes in Freiburg

Hans-Ulrich Wiedmann leitete über 30 Jahre lang den Olympiastützpunkts in Freiburg. Seit vergangener Woche ist er im Ruhestand. Im SWR-Interview spricht er auch über die Zukunftspläne des Stützpunktes.

Der Aufbau und der Erfolg des Olympiastützpunktes Freiburg-Schwarzwald ist eng verbunden mit Hans-Ulrich Wiedmann. Über drei Jahrzehnte hatte er die Fäden in der Hand. Vergangene Woche ist Wiedmann im Rahmen der Ehrung für südbadische Spitzensportlerinnen und -sportler offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Interview mit SWR4-Moderator Matthias Schlott spricht er über Vergangenes - und über die Zukunft des Freiburger Stützpunktes, die von nun an ohne ihn weitergeht.

Viel erreicht in unterschiedlichen Sportarten

SWR: Herr Wiedmann, bevor wir die Geschichte Revue passieren lassen: In welche Zukunft geht der Olympiastützpunkt Freiburg-Schwarzwald jetzt ohne Sie?

Hans-Ulrich Wiedmann: Der Olympiastützpunkt ist gut aufgestellt. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Strukturen geschaffen, die - glaube ich - eine gute Grundlage für eine weitere erfolgreiche Arbeit sind. Man sieht jetzt auch, dass sich in vielen Sportarten das Leistungsniveau sehr gut entwickelt hat. Ich denke da an den Wintersport, aber auch an die Ringer. Die Sportler mit Behinderung haben in der letzten Zeit sehr viel Freude bereitet. Gerade die Para-Ski-Sparte im nordischen Bereich. Aber auch mit Anna-Lena Forster (Monoskifahrerin, Anm. d. Redaktion) haben wir eine Athletin, die großartige Erfolge erringen konnte. Wir haben auch eine weitere Entwicklung, gerade im Bereich der Internate, die sehr wichtig ist: Wir haben die Kapazitäten ausgebaut, sodass noch mehr junge Athletinnen und Athleten in Zukunft in den Genuss einer guten Förderung kommen, was den Bereich duale Karriere, Schule und Leistungssport angeht. Ich glaube, da ist viel erreicht worden und ich kann mit einem ganz guten Gefühl die Verantwortung übergeben.

Es würde die Sendung sprengen, die zahlreichen Medaillen, Erfolge und vordersten Podestplätze aufzulisten oder all die Namen zu nennen, beispielsweise von Skispringern, Biathleten oder Nordischen Kombinierern. Was genau tut der Olympiastützpunkt Tag für Tag für diese Athletinnen und Athleten?

Man kann es vielleicht am besten mit dem Begriff Umfeld-Management beschreiben. Wir sind sozusagen ein sportartübergreifendes Dach über der Arbeit unserer Verbände, also der Spitzen- und Landesverbände in der Kaderentwicklung. Wir sehen uns da als Service-Einrichtung für die Athletinnen und Athleten sowie für die Trainerinnen und Trainer. Das heißt, die Athletinnen und Athleten bekommen von uns Support in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel eine Leistungsdiagnostik für die Trainingssteuerung oder eine sportwissenschaftliche Betreuung. Die Sportlerinnen und Sportler werden frühzeitig sowohl beruflich als auch sportlich gefördert. Das Kunststück ist, die Passung hinzukriegen zwischen den Anforderungen in beiden Bereichen. Dazu haben wir inzwischen auch eine Sportpsychologin - ein ganz wichtiger Bereich, bei dem wir beratend unterstützen. Wir kümmern uns auch um die Organisation des Alltags. Das geht bis hin zum Thema Wohnen. In Freiburg ist es ja nicht immer einfach, eine Wohnung zu bekommen. Wenn neue Athletinnen und Athleten zu uns kommen, haben wir eine gewisse Kapazität geschaffen, dass sie hier unterkommen und natürlich auch das Angebot des Internats für die noch in der Schule befindlichen Athleten.

Olympiastützpunkt in Freiburg soll ausgebaut werden

Wie sieht die Ausstattung räumlich und finanziell aus? Sie haben ja gesagt, es kommen jetzt neue Kapazitäten zur Unterbringung dazu. Aber das Ganze expandiert ja. Kommt man mit den Leuten hin, die man am Stützpunkt hat, um das alles zu bewältigen?

Wiedmann: Wir stehen kurz vor der Erweiterung des Sportinternats in Freiburg. Die Kapazitäten werden sich in etwa verdoppeln von bisher 24 auf dann über 40 Plätze. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, denn wir haben unter anderem die Nachwuchsspielerinnen des SC Freiburg mitaufgenommen. Dadurch benötigen allein schon acht bis zehn Athletinnen Plätze. Daher ist es für die anderen Sportarten wichtig, ausreichend Kapazitäten vorzuhalten. Auf der anderen Seite ist es ja so: Wir nehmen nicht jeden. Es ist Voraussetzung, Vorleistungen im Jugendbereich zu erbringen, sodass die Trainer auch erkennen können: Mit dem können wir weiterarbeiten, der hat Perspektiven in den Bundeskader aufzusteigen und langfristig vielleicht auch die Perspektive, mal an Europa-, Weltmeisterschaften oder olympischen Spielen teilzunehmen. Es ist immer auch eine Frage, die richtigen Athletinnen und Athleten zu identifizieren, auszuwählen und dann an den Standort zu holen.

Gab es auch mal kritische Zeiten, in denen die Unterstützung für den Olympiastützpunkt eher unbefriedigend waren? Mussten Sie mal für den Standort kämpfen?

Es gab in den Anfangsjahren immer wieder Bestrebungen, das Stützpunkt-System neu zu ordnen. Das hing natürlich auch mit begrenzten finanziellen Ressourcen zusammen. Es gab damals ein paar Stimmen, die eine Reduzierung der Zahl der Olympiastützpunkte gefordert hatten. Das waren nicht ganz einfache Zeiten. Da stand Freiburg als kleiner Olympiastützpunkt vor der Existenzfrage. Ich glaube, wir haben - unter anderem auch durch Evaluationen, die wir durchlaufen haben - bewiesen, dass hier in Freiburg jeder Euro gut angelegt war. Es gab dann auch bewertende Vergleiche zwischen den Olympiastützpunkten. Da hat Freiburg immer sehr gut abgeschnitten. Das hat natürlich geholfen, diesen Stützpunkt zu erhalten und auszubauen.

Welche Sportarten sind dazugekommen? Hat das dann auch zum Weiterbestand beigetragen?

Aufgebaut ist jeder Olympiastützpunkt auf Sportarten, die sich in der Region schon sehr gut entwickelt haben, sonst wären wir nicht Olympiastützpunkt geworden. Dazu haben im Wesentlichen der Ski- und Radsport, aber auch die Ringer beigetragen, dass Freiburg ausreichende Kaderzahlen vorweisen konnte. Das weiterzuentwickeln, die Sportarten noch dazu nehmen, die dann ebenfalls gute Perspektiven haben, auch sich mal um die Basketballerinnen zu kümmern, um Sportarten, die hier eigentlich nicht in der vordersten Reihe standen. Das ist uns gelungen - auch, die sportliche Basis weiter zu verbreitern. Und die Zahl der Kaderangehörigen, die hier in Freiburg betreut werden, stetig zu steigern.

Wie sehr wird Ihnen das fehlen, Herr Wiedmann?

Wenn man sich 30 Jahre mit einer solchen Aufgabe identifiziert, dann hat man natürlich eine sehr spannende und auch herausfordernde Aufgabe. Die wird mir natürlich auch fehlen. Aber es wird mir nicht langweilig.