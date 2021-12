2G-Plus-Regel in Baden-Württemberg bereitet Gastronomie Probleme

Geimpft und/oder genesen reicht nicht mehr. Künftig darf in Baden-Württemberg nur noch ins Restaurant, wer zusätzlich negativ getestet ist.

Bund und Länder haben schärfere Corona-Regeln für ganz Deutschland beschlossen, aber Baden-Württemberg geht nun noch deutlich weiter: Künftig dürfen auch Geimpfte und Genesene nur noch im Restaurant essen, wenn sie sich vorher testen lassen. Es soll also die 2G-Plus-Regel gelten, heißt es aus Regierungskreisen in Stuttgart. Darüber hat SWR-Moderatorin Marion Eiche mit Alexander Hangleiter gesprochen. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Freiburg.

SWR: 2G-Plus, das ist doch jetzt die denkbar schlechteste Lösung für das Gewerbe, oder?

Hangleiter: Wenn 2G-Plus tatsächlich so in die Gaststätten kommt, dann ist es quasi der Lockdown durch die Hintertür. Es ist kein echter Lockdown mit hochgeklapptem Visier, sondern ultra kurzfristig; das Ausschließen vieler, vieler Gäste, die derzeit nicht an Schnelltests herankommen.

Das Interview zum Nachhören:

SWR: Im Moment ist es ja, wie man hört, schon so, dass auch die Frequenz in den Restaurants abgenommen hat - viele sind vorsichtig. Ist das so?

Hangleiter: Absolut. Wir bekommen zahlreiche Meldungen von Betrieben, die sagen: Bei uns ist der Mittagstisch total weggebrochen. Es hagelt Absagen von Weihnachtsfeiern und Betriebsfeierlichkeiten. Teilweise funktioniert das À-la-carte-Geschäft in einigen Betrieben abends noch, und auch natürlich bei touristischen Übernachtungen sind die Restaurants teilweise noch gut gefüllt, aber wenn jetzt 2G -Plus kommt, dann fürchten wir, dass das wirklich das Aus für das Restaurantgeschäft in den Betrieben ist.

SWR: Könnte es nicht vielleicht auch sein, dass manche sich sicherer fühlen, wenn jetzt die doppelte Absicherung durch den Test kommt und man dann einfach einen Restaurantbesuch besser plant?

Hangleiter: Selbstverständlich. Aber eine Aussage eines Mitgliedsbetriebes in Freiburg lässt mich da schon etwas aufhorchen. Der sagte mir: Die Ungeimpften sind für uns nicht das Problem, schwierig sind Geimpfte, weil er festgestellt hat, dass sie per se schon vorsichtiger sind. Und natürlich sind den Geimpften die Meldungen auch bekannt, dass auch Geimpfte ansteckend sein können. Damit will ich die Impfung keinesfalls schlecht reden, aber hier führt es zur Verunsicherung und dazu kommt noch, dass ein Geimpfter, der einen Schnelltest bringen muss, diesen ja erst einmal bekommen muss. Ich selbst habe, obwohl ich geimpft bin, mehrfach versucht, in den vergangenen zwei Wochen Schnelltests zu bekommen, aber die Termine sind über eine gute Woche hinaus ausgebucht.

SWR: Ja, da müsste es wesentlich mehr Testmöglichkeiten geben - die hatten wir auch schon direkt vor den Restaurants.

Hangleiter: Das ist eine große Hoffnung, denn mit Sorge blicken die Mitglieder auf das Weihnachtsgeschäft. Dort sind viele Tische gebucht und es ist zu befürchten, dass gerade über die Feiertage viele Teststationen nicht offen haben. Sowohl gewerbliche, als auch ehrenamtliche. Es ist ihnen ja nicht zu verdenken, dass sie an den Feiertagen auch mal frei haben wollen. Aber solange das Angebot nicht erheblich ausgeweitet ist, ist 2G-Plus eine echte Schwierigkeit. In Bayern etwa hat man meiner Erkenntnis nach kein 2G-Plus eingeführt, weil nach wie vor die Testkapazitäten nicht ausreichend sind. Das wünschen wir uns natürlich auch für Baden-Württemberg.

SWR: Wie ist es denn mit den Corona-Hilfen? Heißt es, ein Lockdown wäre eigentlich besser für die Betriebe, die Gastronomen, weil man da auch eine Corona-Hilfe beantragen kann?

Hangleiter: Pauschal kann man das zwar nicht sagen, aber richtig ist schon: Derzeit ist sehr fraglich, ob ein Unternehmer ist, der seinen Betrieb jetzt schließt, wo keine Gäste mehr kommen, wo nur noch Kosten entstehen - ob das nicht betriebswirtschaftlich sinnvoller ist. Aber er hat nicht die Sicherheit, dass er über die Überbrückungshilfe "Drei Plus", die derzeit gilt, auch zum Zuge kommt.

"Zukünftig bitte etwas langfristiger solche Entscheidungen treffen, beziehungsweise auch gucken, dass das verträglich ist."

SWR: Jetzt haben Sie sich ja Freitagvormittag gleich im Verband baden-württemberg-weit besprochen. Welche Strategie fahren Sie jetzt, was haben Sie vor?

Hangleiter: Nun zunächst mal ist es ganz wichtig, dass die Entscheidungsträger in der Landesregierung und auch auf parlamentarischer Ebene ganz klar sehen, was bedeutet es, wenn innerhalb weniger Stunden so starke verschärfende Maßnahmen greifen. Wir bekommen die Fragen der Mitglieder: "Was mache ich denn mit meinen Buchungen über Weihnachten?", "Wie kommen die Leute überhaupt an Tests?" oder "Können meine Hotelgäste überhaupt noch ohne Test frühstücken?" Wenn das so kommt, wie es geplant ist, sicher nicht. Und möglicherweise ist es im Ministerium nicht durchdacht worden. Deswegen als Erstes: Information bei den Ministerien und Politikern. Und natürlich ganz klar die Forderung: Zukünftig bitte etwas langfristiger solche Entscheidungen treffen, beziehungsweise auch gucken, dass das verträglich ist. Wir hätten mit 2G wahrscheinlich ganz gut leben können. Und dann natürlich der Blick auf die Hilfen: Wir sind im Augenblick auch nicht sicher, dass die Mitarbeitenden, die wieder in Kurzarbeit geschickt werden, über den ersten Januar hinaus weiterhin hohes Kurzarbeitergeld bekommen. Hier stehen Antworten der Politik aus und die fordern wir ein.