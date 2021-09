Wie wird Wohnen im Dreiländereck günstiger, Frau Stöcker?

Diana Stöcker ist Bürgermeisterin von Rheinfelden und möchte für die CDU in den Bundestag. Was will sie dort für die Region bewegen - bei Klimaschutz, Wohnungsnot und Mobilität?

SWR: Frau Stöcker, ein dominierendes Thema im Wahlkampf ist der Klimaschutz. Was wollen Sie als CDU-Kandidatin beim Klimaschutz bewegen? Diana Stöcker: Wir müssen auf alle Fälle einen Turbo beim Klimaschutz einlegen. So wie es bisher lief, kann es nicht weitergehen. Mein Anliegen ist, dass man es sehr praktisch herunterbricht, zum Beispiel, in dem wir die Kommunen unterstützen, eine Nahwärmeplanung zu machen. Hier haben wir als CDU-Kreistagsfraktion einen Antrag beim Land gestellt, der durchgekommen ist. So könnten wir Prozesswärme der Industrie einspeisen und ganz viel CO2 verhindern. SWR: Selbst Gutverdiener können sich im Dreiländereck, wenn sie nicht geerbt haben, kaum ein Haus leisten. Auch die Mieten sind so hoch, dass sie ein Großteil des Einkommens auffressen. Was werden Sie dagegen tun? Stöcker: Neubau ist der beste Schutz vor steigenden Mieten. Insbesondere möchte ich den kommunalen Wohnungsbau und genossenschaftliche Wohnmodelle fördern. Wir müssen auch Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen und die Anzahl der Bauvorschriften verringern. Auch das Umland zu stärken ist sehr, sehr wichtig. Außerdem brauchen wir einen Freibetrag bei der Grunderwerbssteuer, wenn zum ersten Mal selbstgenutzter Wohnraum erworben wird. Oder attraktive Mietkaufmodelle für junge Menschen mit geringer Kapitalausstattung. Diana Stöcker SWR: Ein Mann aus Schönau hat uns geschrieben, dass er mit Bus und Bahn nach Badenweiler bei seinem regelmäßigen Arztbesuch hin und zurück über vier Stunden braucht. Wie wollen Sie den ländlichen Raum unabhängiger vom Auto machen? Stöcker: Das kann ich mir sehr gut vorstellen - wahrscheinlich nimmt er erst den Bus und dann die S-Bahn. Dann steigt er auf den Zug um und muss dann wieder den Bus nehmen. Er braucht natürlich immer wieder unterschiedliche Wartezeiten und das muss besser aufeinander abgestimmt sein. Der ÖPNV wird in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen und deswegen muss man sich das ganz gut anschauen und weiter fördern. Das Interview führte SWR-Reporter Matthias Zeller. Diana Stöcker Diana Stöcker, 51, tritt im Wahlkreis Lörrach-Müllheim an. Sie ist in Karlsruhe geboren und war dort nach dem Politik- und Germanistik-Studium Pressesprecherin der Energie Baden-Württemberg. Eigentlich, sagt sie, wollte sie mal Journalistin werden. Nach sechs Jahren als Geschäftsführerin des Lörracher Innovations- und Gründerzentrums "Innocel" wurde sie 2005 ist sie Bürgermeisterin von Rheinfelden (Kreis Lörrach). Diana Stöcker lebt in Lörrach, engagiert sich ehrenamtlich unter anderem für Kinder und Jugendliche und hat eine erwachsene Tochter.