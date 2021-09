Leugnen Sie wirklich den Klimawandel, Frau Zürcher?

Andrea Zürcher, seit 2016 AfD-Mitglied, fordert unter anderem mehr Busse und Bahnen im Kreis Waldshut und verzichtet privat auf Plastikverpackungen - dem Klima zuliebe.

SWR: Die AfD leugnet ja, dass es einen menschen-gemachten Klimawandel gibt. Wie geht es Ihnen damit? Was ist Ihre Position zum Thema Klimaschutz?

Andrea Zürcher: Wir sind keine Klima-Leugner - man sieht es anhand der Fakten, dass der Klimawandel tatsächlich existiert. Wichtig ist für uns, dass man das nicht auf einer ideologischen Ebene betrachtet. Das muss eine internationale Kraftanstrengung sein, man muss mit den anderen Ländern sprechen, das kann nicht aus Deutschland heraus passieren. Man muss bei sich selber anfangen, ganz klar. Ich bin auch diejenige, die zuhause Plastik vermeidet. Wenn ich überlege, eine Gurke ist mit Plastik verpackt - das ist für mich völlig irre. Da sollte jeder Bürger etwas dafür tun, das sind Dinge, die einfach zu wenig in der Regierung behandelt worden sind.

Aber das muss jedem Bürger selber überlassen werden, der kleine Bürger ist nicht dafür verantwortlich, dass wir diese Klimakrise haben. Das darf nicht auf dem Bürger abgeladen werden, sondern man muss die Gespräche international führen und die haben anscheinend nicht stattgefunden und deswegen haben wir jetzt dieses Desaster mit Klimasteuer und den Windkraftanlagen, die in einer windschwachen Region einfach nichts bringen.

Andrea Zürcher

SWR: Wie wollen Sie Ihren Wahlkreis Waldshut - einer eher ländlichen Region - das Thema Mobilität voranbringen?

Zürcher: Also Ich hoffe tatsächlich, dass die Busse mehr fahren als jetzt. Im Moment ist es relativ schwierig, also das muss definitiv ausgebaut werden - damit nicht nur eine Richtung befahren wird. Die A98 muss definitiv ausgebaut werden, das ist, glaube ich, so ein Haupt- oder Diskussionspunkt, da wurde in den letzten Jahren einfach zu wenig gemacht.

SWR: Welches Ergebnis wollen Sie bei der Bundestagswahl erreichen?

Zürcher: 2017 hatten wir 9,2 Prozent der Erst- und 9,8 der Zweitstimmen - das möchte ich übertreffen. Wir waren Tag und Nacht unterwegs, ich habe jedes Plakat selbst aufgehangen und es wäre schön, wenn ich jetzt 14,5 Prozent bekäme.

Das Interview führte SWR Reporterin Petra Jehle