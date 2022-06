Kunstmesse Art Basel: Geschäft läuft auch in Kriegszeiten gut

per Mail teilen

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause findet die Art Basel wieder statt. Einige Stammgäste lud der Veranstalter in diesem Jahr allerdings bewusst nicht ein.

Die wichtigste internationale Kunstmesse, Art Basel, will sich klar positionieren und Solidarität mit den Opfern des Ukrainekriegs zeigen. Daher unterstützte man den Auftritt der russischen Regime-Gegnerinnen von Pussy Riot in der Basler Konzerthalle am Dienstag.

Trotz des Krieges laufen die Geschäfte gut

Auch in Zeiten des Krieges, der Inflation und der allgemeinen Verunsicherung laufe es erstaunlich gut, sagt die Frankfurter Galeristen Bärbel Grässlin. Sie zeigt auf der Art Basel unter anderem Werke von Imi Knöbel, Albert Oehlen und Franz West. Die Preisklasse: zwischen 50.000 und eine Million US-Dollar.

"Das ist eigentlich hier wie eh und je: wie vor der Pandemie und wie, wenn es keine Zeitenwende gäbe. Das hätte ich nicht so erwartet."

Teuerste Skulptur einer weiblichen Künstlerin auf Art Basel verkauft

Für 40 Millionen US-Dollar hat die Schweizer Galerie Hauser & Wirth am Mittwoch eine Spinnen-Skulptur von Louise Bourgeois auf der Art Basel verkauft. Damit ist die riesige Spinnen-Plastik nun die teuerste Skulptur einer weiblichen Künstlerin überhaupt.

VIP-Besucher betrachten das Kunstwerk "Spider" von Louise Bourgeois vor der offiziellen Eröffnung der internationalen Kunstmesse Art Basel.

Österreichischer Galerist mit Verkäufen in Millionenhöhe

Der österreichischer Galerist Thaddaeus Ropac mit Galerien in Salzburg, Paris, London und Seoul ist ein Global Player auf dem Kunstmarkt.

"Es ist es ist international. Die Amerikaner sind zurück, die Asiaten sind hier."

Auf der Art Basel verkaufte er unter anderem für 1,4 Millionen ein ikonisches Werk der Appropriation Kunst: Elaine Sturtevants Version von Jasper Jones berühmtem Pop Art-Gemälde der US Flagge.

Russische Oligarchen bewusst ausgeladen

Eine Kategorie der finanzstarken internationalen Kunstsammler fehlt dieses Jahr auf der Art Basel: russische Oligarchen. Man sei systematisch die VIP-Liste durchgegangen und habe keine Leute eingeladen, die wegen ihrer Beziehung zum Putin-Regime sanktioniert wurden, so Messechef Marc Spiegel. Dennoch bleibt offen, ob russische Oligarchen möglicherweise trotzdem über Strohmänner oder Strohfrauen auf der Art Basel Kunst kaufen könnten. Dazu wollten sich die Messeleitung und die meisten Galeristen gegenüber dem SWR nicht äußern.