Bei Grenzkontrollen in Kehl im Ortenaukreis hat die Bundespolizei am Dienstag einen international gesuchten Straftäter festgenommen. Den Mann hatten die italienischen Behörden wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts international gesucht. Aktuell befindet er sich in einem Gefängnis und soll nach Italien ausgeliefert werden.