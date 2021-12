Omikron: "Unsere Gesundheitsversorgung steht auf dem Spiel"

per Mail teilen

Bereits in zwei Wochen könnte die Covid-Intensivstation der Uniklinik Freiburg überlastet sein. Die Medizinerinnen und Medziner bereiten sich auf den Ernstfall vor: die Triage.

Noch können alle Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation der Uniklinik Freiburg von Paul Biever, Mediziner der Covid-19-Taskforce, optimal versorgt werden. Doch wie lange noch? Die anrollende fünften Welle durch die Omikron-Variante bereitet ihm große Sorge. "Eine zeitnahe Bedrohung" komme da auf uns zu, ist Biever überzeugt.

"Die Modelle geben leider her, dass die Anzahl der zu erwartenden Intensivpatienten die Kapazität deutlich übersteigt. Und da reden wir von einer Perspektive von zwei bis drei Wochen."

Eine "Omikron-Wand" droht

Die Omikron-Variante, die sich derzeit bereits in anderen europäischen Ländern rasant verbreitet, ist deutlich ansteckender als vorherige Varianten. Hinzu kommt, dass die bisherigen Impfstoffe Omikron nicht vollständig neutralisieren können. Die Herausforderung gegenüber den anderen Varianten: Es drohe laut Experten keine langsam ansteigende Welle, sondern eine Wand. Das bedeutet, sehr viele Menschen infizieren sich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums.

Vier statt zwei Patienten für eine Intensivpflegekraft

Die Intensivmedizinerinnen und -mediziner der Uniklinik versuchen sich so gut es geht auf die drohende Überlastung einzustellen: Eine qualifizierte Intensivpflegekraft müsse dann nicht zwei, sondern vier Patientinnen und Patienten gleichzeitig versorgen, erklärt Biever, - mit der Unterstützung von anderen Pflegekräften anderer Stationen. Die wiederum dann dort fehlen.

Großteil der schwer Erkrankten ungeimpft

Das Problem: Die Versorgung der Covid19-Patientinnen und -Patienten ist sehr aufwendig. Das zeigt auch derj aktuelle Patient der Intensivmedizinerin Vivianne Zotzmann. Der junge Mann ist nur dank der künstlichen Lunge, der ECMO, noch am Leben. Eine extrem aufwendige Therapie. Er ist noch keine 40. Keine Vorerkrankungen. Und wie fast alle an Covid infizierten Patientinnen und Patienten auf ihrer Intensivstation ungeimpft. Seine Frau ist zu Besuch. 70 Prozent der Covid-Patienten am ECMO-Gerät, der künstlichen Lunge, sterben. Es sind belastende Geschichten, die Vivianne Zotzmann hier täglich erlebt:

"Die Ungeimpften [hier] haben den maximal schweren Verlauf, sie sind an diversen Geräten und bei vielen weiß man nicht, ob sie es schaffen werden. Und die Schwangere, die es jetzt geschafft hat, von der Lunge her, die hat ihr Kind verloren."

Maximalversorgung der Patienten unsicher

Es ist unklar, ob eine Versorgung mit der künstlichen Lunge in der kommenden fünften Omikron-Welle bei allen Patientinnen und Patienten überhaupt noch möglich sein wird. Die Intensivteams hoffen auf die Vernunft der Menschen: Dass sich nun noch möglichst viele boostern lassen, und ihre Kontakte auch über die Feiertage maximal beschränken.

Drohende Triage

Es drohen anstrengende und belastende Wochen zu werden, nicht nur für die Intensiv-Teams. Wenn, wie befürchtet, zu viele Patienten auf einmal kommen, kann die gewohnte Maximalversorgung in unseren Krankenhäusern nicht mehr geleistet werden. Intensivmediziner Paul Biever stellt sich bereits auf Triage-Situationen ein. Dann müssen sie entscheiden, wen sie retten und wen nicht.