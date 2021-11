Intensivbetten in der Region werden knapp

per Mail teilen

Die Situation der Intensivstationen in südbadischen Krankenhäusern spitzt sich zu. Die Zahl der Corona-Patientinnen und -Patienten steigt weiter an, die Intensivbetten werden knapp.

Wir rüsten uns für den wahrscheinlich schwierigsten Moment seit Beginn der Pandemie, so der Intensivmediziner der Uniklinik Freiburg, Paul Biever. Von den etwa 100 Intensiv-Betten sind demnach derzeit 13 durch zum Teil künstlich beatmete Covid-Patienten belegt. Also Patienten, die besonders aufwendige medizinische Betreuung benötigen und deshalb deutlich mehr Pflege-Personal binden.

Situation wird sich wohl dramatisch verschärfen

Nach Prognosen der Uniklinik wird sich die Situation in den nächsten Wochen dramatisch verschärfen. Und auch jetzt schon gibt es Engpässe vor allem in den kleineren Kliniken. Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts ist in den Kreisen Lörrach, Rottweil und Emmendingen kein einziges Intensiv-Bett mehr verfügbar.