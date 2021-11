per Mail teilen

Intensivmediziner aus Baden-Württemberg, unter ihnen auch Hartmut Bürkle von der Uniklinik Freiburg, rufen in einem gemeinsamen Appell zu Impfungen auf. Die Lage in den Krankenhäusern sei jetzt schon prekär; 90 Prozent der Corona-erkrankten auf Intensiv seien ungeimpft. Die Lage würde sich noch verschlimmern; deshalb die dringende Bitte der Mediziner sich impfen zu lassen und auch so bald wie möglich die Drittimpfung abzuholen.