Bei seinem Besuch in Freiburg hat Landesinnenminister Thomas Strobl erklärt, das Land werde die Sicherheitspartnerschaft mit der Stadt und der Polizei weiter beleben. Sie sei eine Erfolgsgeschichte. Strobl hatte am Vormittag anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Landes Baden-Württemberg die Kabinettssitzung in Vertretung von Ministerpräsident Kretschmann in Freiburg geleitet.