Auf Initiative der grünen Kreisrätin und Lehrerin, Elvira Horn, geht im Kreis Waldshut ein Adventskalender mit politischen Forderungen auf Tour. Die Aktion trägt den Namen "Kuck mal - Kumi!", wobei mit "Kumi" das Kultus-Ministerium gemeint ist.

Der politische Adventskalender hat die Form eines kleinen Häuschens und wird auf einem Autoanhänger durch den Landkreis Waldshut gefahren. Hinter jedem Türchen steckt eine bildungspolitische Forderung - etwa den Numerus Clausus für das Lehramt-Studium abzuschaffen oder die Befristung von Lehrer-Verträgen zu beenden .

Kampf um mehr Lehrkräfte in Baden-Württemberg

Ihre Forderungen fassen die Initiatoren in der Formel zusammen: Mehr Lehrer (und Lehrerinnen) = mehr Bildungsgerechtigkeit. Jeden Tag, an dem ein Türchen geöffnet und eine Forderung hervorgeholt wird, geht ein entsprechender Brief an die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU.