per Mail teilen

Endlich wieder Live-Musik gibt es in Freiburg noch bis zum 16. August beim Kultur_los Festival mit Bands und Künstlern aus Freiburg und Umgebung.

Mit dem "Kultur_los Festival" soll die Freiburger Künstlerszene unterstützt werden, die durch die Corona Pandemie viele finanzielle Einbußen hatte. Dazu gehören neben Musikern, auch Tontechniker oder Gastronomen und damit "auch diejenigen die nicht auf der Bühne stehen, sondern hinter den Kulissen arbeiten", so Organisator Udo Eichmaier, der stellvertretende Leiter des Kulturamtes Freiburg.

Musik aus allen Genres an acht Freiburger Spielstätten

Auf den insgesamt drei Spielstätten in Freiburg im Eschholzpark, dem Stühlinger Kirchplatz und dem Alten Messeplatz sind fast 40 Veranstaltungen mit Musik aus allen Genres geplant. Von Jazz über World-Music bis hin zur Klassik. Alle Künstler kommen aus Freiburg Stadt oder Land und sind regional bekannt. Es sei garantiert "für jeden was dabei", betont Christian Billian, Kurator für die Initiative Kultur Rettung in Freiburg.

Kultur_los Tickets gibt's online - Zaungäste sind willkommen

Tickets gibt es bereits ab vier Euro online zu kaufen. Für Konzerte die noch nicht ausverkauft sind, können Sie auch noch Karten an der Abendkasse erwerben. Ansonsten betonen die Veranstalter: Zaungäste sind an allen Spielstätten willkommen.