per Mail teilen

In vier Jahren soll die erste Amerikanerin und der nächste Amerikaner auf dem Mond stehen, so die ehrgeizigen Ziele der USA. Zum Erfolg dieser Mission könnte eine Ingenieurin aus Hornberg im Schwarzwald beitragen.

Der Weltraum, unendliche Weiten, fremde Welten, die es zu entdecken gilt - und doch sind es erst einmal die ganz einfachen Herausforderungen, die gelöst werden müssen: Etwa aufs Klo gehen zu können im Weltall. Franziska Wülker, Ingenieurin beim Bad-Hersteller Duravit in Hornberg, hat dafür nach der idealen Lösung gesucht: "Ich habe mir gesagt, der Hauptpunkt ist wirklich die Hinterlassenschaften von Astronauten weg in einen Tank zu bekommen mit sehr geringer Energie. Das war das erste Problem als Hauptproblem, das ich gelöst habe."

In einem Wettbewerb hat die NASA nach der perfekten Weltraum-Toilette gesucht. Unter 20.000 Teilnehmern hat Franziska Wülker als beste Europäerin den dritten Platz gemacht und ein Preisgeld von 5.000 Dollar erhalten: "Das ist natürlich super spannend ein Klo zu entwickeln, was sowohl für den Weltraum als auch für den Betrieb für den Mond funktioniert, das ist eine sehr spannende Herausforderung."

Bislang klingt der Gang auf die Toilette im All nicht unbedingt nach einem Vergnügen. Pinkeln in einen Trichter mit Schlicht, für das große Geschäft geht's auf einen kleinen Sitz, im Boden ist eine Tüte befestigt. Spülen mit Wasser ist in der Schwerelosigkeit nicht möglich, stattdessen wird im Weltraum abgesaugt.

"Auf der Erde versucht man eine Wasser sparende Toilettenspülung zu haben. Aber das sind Wassermengen, die im Weltraum schon gar nicht mehr gehen würden. Man muss einfach von der Art her umdenken, wie man das Problem löst." Franziska Wülker, Ingenieurin beim Bad-Hersteller Duravit in Hornberg

Franziska Wülkers Weltraum-Toilette bringt deutlich mehr Komfort. Auf den ersten Blick sieht der Entwurf fast wie eine übliche Toilette mit Klo-Schüssel aus. Auch hier werden die Hinterlassenschaften zunächst abgesaugt, dann kommt allerdings eine Zentrifuge zum Einsatz, die ähnlich wie eine Salat-Schleuder funktioniert. Das Geschäft wird in einen Tank befördert und sauber von der Luft im Raumschiff trennt.

"Von der ganzen Technik merkt der Astronaut gar nichts. Der setzt sich auf einen Sitz, schnallt sich an, damit er nicht weg fliegt und dann benutzt er das Klo ganz normal. Drückt am Anfang einen An-Knopf, dann geht die Zentrifuge los." Ingenieurin Franziska Wülker aus Hornberg

Klingt simpel, ist aber offenbar so gut, dass Wülker ihre Pläne noch einmal den NASA-Ingenieuren und auch einem Astronauten vorstellen konnte: "Das war sehr spannend und aufregend. Vor allem wenn man weiß, das sind NASA-Ingenieure, die von Raumfahrt unglaublich viel Ahnung haben und sicherlich auch mit solchen Alltagsproblemen im All mehr vertraut sind als ich. Das ist dann schon aufregend da seinen Entwurf vorzustellen."

Vermutlich, so glaubt sie, picken sich die Ingenieure der NASA aus den Daten der besten Entwürfe nun Teile heraus. Aus einem Büro des Bad-Herstellers Duravit in Hornberg in die unendlichen Weiten des Weltalls - Franziska Wülkers Ideen haben wohl die Chance dazu.