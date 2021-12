Infektsprechstunde soll Kliniken schützen

per Mail teilen

Für Patientinnen und Patienten mit Infekten oder Corona-Symptomen gibt es in Titisee-Neustadt (Breisgau-Hochschwarzwald) ab Samstag eine Infektsprechstunde. Dort soll ihnen schnell geholfen werden, und - wenn angezeigt - wird auch ein PCR-Abstrich vorgenommen. Das teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit. Die Infektsprechstunde soll helfen, Kliniken vor entsprechenden Infektionen zu schützen. Sie findet künftig mittwochs von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie samstags und sonntags von 16.00 bis 20.00 Uhr in der Scheuerlenstraße 2 statt. PCR-Abstriche für symptomlose Bürgerinnen und Bürger sind in dieser Sprechstunde nicht möglich.