Von der Großbäckerei, über den Pizzamacher zum weltweit führenden Messtechnikhersteller: Bei der Industrienacht in Basel können Interessierte einen Abend lang hinter die Kulissen von mehr als 50 Betrieben schauen.

Einen Roboter programmieren, Cyberangriffe im Netz abwehren oder dabei zuschauen, wie Bier in einer Brauerei hergestellt wird? Diese und noch mehr Programmpunkte erwarten Besucher und Besucherinnen am Freitag bei der Basler Industrienacht. Die Veranstaltung richtet sich an Berufsinteressierte, jedoch auch an Familien, Schulklassen und die breite Bevölkerung. Von 17 bis 24 Uhr geben Unternehmen aus dem Großraum Basel Einblicke in ihren Firmenalltag in Form von Workshops, Rundgängen oder Infoständen.

Wirtschaftsstandort Basel kennenlernen

Die meisten Veranstaltungen finden auf den Firmengeländen selbst statt. So kann bei der Bäckerei Kult in Großbasel ein Zopf gebacken werden, während im Chemie-Labor bei Bayer experimentiert werden kann. 52 Unternehmen aus verschiedenen Branchen stellen sich vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Branchen: Life Sciences, Infrastruktur und Mobilität sowie Handwerk und Lebensmittel. Dies liege vor allem am Wirtschaftsstandort Basel, so der Projektleiter der Industrienacht Frederick Dürr.

Ich denke, dass das ein sehr gutes Abbild der Wirtschaft und Industrie in Basel ist.

Mit dem ÖPNV quer durch Basel

Im Ticket ist gleichzeitig die An- und Abreise, sowie die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs von einem zum anderen Unternehmen inbegriffen. Ein Ticket kostet 10 Euro und ist im Vorverkauf, sowie an Abendkassen erhältlich. Ab 18 Uhr bis Mitternacht wird es fünf Shuttle-Linien geben, welche Besucher nutzen können. "Wir rechnen in diesem Jahr mit 10.000 Besuchern, weshalb wir den Takt auf 15 bis 20 Minuten erhöht haben", betont Frederick Dürr vom Verein Industrienacht Basel.