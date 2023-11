In Straßburg gab es wieder antisemitsche Vorfälle

Laut Polizei wurden die Schmierereien am Morgen an zwei Schulgebäuden entdeckt. Unter anderem ist ein Hakenkreuz an eine Wand gesprüht worden. Schon gestern waren an einer Schule antisemitische Tags aufgetaucht. Die Polizei hofft den Tätern mit Hilfe von Zeugen auf die Spur zu kommen. Außerdem würden Bilder von Überwachungskameras ausgewertet, sagte ein Sprecher. Vor rund zwei Wochen war in der Nähe der Straßburger Friedenssynagoge ein Jugendlicher mit einem Messer festgenommen worden, das er an einem gewetzt haben soll. Laut Polizei werden jüdische Einrichtungen aktuell besonders bewacht. Das gilt auch für eine Veranstaltung bei der Synagoge am Nachmittag. Dort wollen Menschen gemeinsam die Freilassung der von der Hamas gefangengehaltenen Geiseln fordern.