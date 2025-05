Immer mehr Jüngere greifen nach Stricknadeln und Wolle. In Freiburg ist jetzt ein neuer Trend angekommen, der Stricken an einen Ort bringt, wo man gar nicht damit rechnen würde.

Stricken, Häkeln, Handarbeit - das galt lange als Beschäftigung eher für ältere Semester. Und viele dürften immer noch die eigene Oma im heimeligen Wohnzimmer im Kopf haben, wenn sie an Wolle und Stricknadeln denken. Dabei erlebt besonders das Stricken seit einiger Zeit einen echten Boom bei jungen Leuten.

Eva Frese aus Freiburg zählt zur neuen Strick-Generation. Sie ist 28 Jahre alt, strickt seit fünf Jahren. Was sie daran begeistert: ihre eigenen Vorstellungen und Ideen von einem Kleidungsstück - ob Pulli oder Schal - Wirklichkeit werden zu lassen. "Man hat lange was davon", sagt sie. "Und man kann es individuell anpassen, so wie man es gerne hätte." Zum Stricken nutzt sie jede Gelegenheit, auch in der Bahn hat sie Nadeln und Wolle immer parat.

Soziale Medien liefern Strick-Inspiration und vernetzen

Über Instagram und den Messengerdienst Signal begegnete Eva Frese anderen jungen Frauen aus dem Raum Freiburg, die ihre Leidenschaft teilen. Erst waren es nur Kontakte im Netz, jetzt sind sie eine richtige Gemeinschaft. Regelmäßig treffen sie sich zum gemeinsamen Stricken, zum Beispiel im Café. 70 Leute sind in ihrer Strick-Gruppe bei Signal.

Darunter ist auch Lisa Rein. Sie findet, dass das Stricken für jüngere Menschen attraktiver geworden ist. "Es gibt gerade viel mehr Strickmuster, die für jüngere Leute ausgelegt sind, mit bunten Farben, einfach hippere Sachen", sagt sie. Eine wichtige Rolle spielt Instagram. Sogenannte Strickfluencerinnen - abgeleitet vom Begriff Influencerin - posten dort Bilder von ihren Kreationen. Das liefert Inspiration und animiert, die eigenen Sachen zu zeigen.

Fachfrau Manuela Weikum: Nachfrage von jungen Leuten steigt

Die Branche hat sich mittlerweile eingestellt auf die Strickerinnen von heute. Denn die Nachfrage von jüngeren Menschen steigt. Das erlebt auch Manuela Weikum, Inhaberin des Handarbeitsladens Nadel & Faden in Freiburg.

Da kamen die jungen Mädels, die haben hier Wolle gekauft. Ich habe gedacht: Was geht gerade ab? Das war wirklich diese Altersgruppe, die sich dann selbst ihr Bustier stricken oder ihren Mini-Pulli.

Wollknäuel im Handarbeitsladen Nadel & Faden in Freiburg. Das Angebot reicht heute von Schafwolle über Baumwolle, Seide, Bambus, Leinen und Kunstfaser. SWR

Der Branchenverband Initiative Handarbeit hat nachfragen lassen und diese Entwicklung in Zahlen gegossen: Waren es 2021 noch 30 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, die zumindest gelegentlich Handarbeiten gemacht haben, waren es im vergangenen Jahr mit 59 Prozent fast doppelt so viele.

Neuer Trend: Stricken im Kino

Auch Strickmaschinen würden wieder mehr verkauft, berichtet Fachfrau Manuela Weikum. Der Hype um die Maschenware habe allerdings lange auf sich warten lassen. Ihre Leidenschaft sei einfach nicht angesagt gewesen, sagt Weikum. "Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, haben alles gesagt: Wie kannst du nur ein Handarbeitsgeschäft aufmachen, das ist das total verstaubt!"

Strickerinnen im Kandelhofkino beim ersten Strick-Kinoabend in Freiburg. In Sachen Licht sind sie auf Nummer sicher gegangen und haben spezielle Lämpchen mitgebracht. SWR

Dass davon keine Rede mehr sein kann, zeigt auch ein aktueller Trend, der durch ganz Deutschland geht: Strick-Kinoabende. Dabei wird der Saal nicht wie sonst verdunkelt, sondern das Licht nur gedimmt. Damit die Besucherinnen und Besucher Stricknadeln und Garn noch erkennen können. In Freiburg ging jüngst der erste Strick-Kinoabend im Kandelhofkino über die Bühne. Auch in Stuttgart und Mannheim zum Beispiel gab es das schon.

Nach einer aus Sicht der Veranstalter erfolgreichen Premiere steht im Freiburger Kandelhofkino schon der Termin für den nächsten Strick-Kinoabend: Sonntag, der 22. Juni.