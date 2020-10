Coronatests in Apotheken? In Frankreich und der Schweiz dürfen Apotheken testen

Corona-Tests in Apotheken - so reagieren Frankreich und die Schweiz auf steigende Infektionszahlen. Auf diese Weise werden Arztpraxen und Gesundheitszentren in der Pandemie entlastet. In Deutschland dagegen ist eine Unterstützung durch Apotheker aus rechtlichen Gründen nicht möglich.