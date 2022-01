per Mail teilen

Nachdem ein 18-jähriger am Mittwochabend den Freiburger Hauptbahnhof ohne Maske betreten hatte, wurde er durch drei Sicherheitsmitarbeiter auf die geltende Tragepflicht hingewiesen. Dies soll den Mann so wütend gemacht haben, dass er die drei Mitarbeiter körperlich angegangen sein soll. Dabei soll er versucht haben, die DB-Mitarbeiter zu treten und zu kratzen. Einem Mitarbeiter hat der 18-Jährige laut Bundespolizei in die Hand gebissen.