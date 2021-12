Flunkern lernen bei der Ihringer Münchhausiade

per Mail teilen

Grundschüler aus Ihringen haben bei der weltweit ersten Münchhausiade eine Lizenz zum Flunkern und Übertreiben. Das verdanken sie dem Baron von Münchhausen und noch einem Autoren.

Baron von Münchhausen ist zu Ohren gekommen, dass die Kinder der Neulinden-Schule in Ihringen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gute Geschichten auf Lager haben. Darum veranstaltet er die weltweit erste Münchhausiade. Betreut wird sie von Autor Andreas Kirchgäßner. Wer die beste, "garantiert ungelogene Geschichte" erzählt, gewinnt.

"In meiner Geschichte gehts darum, dass ich Farmerin bin und eine Riesenkartoffel ausgrabe, die ich dann aushöhle und zum Kartoffelladen mache."

Lesen, schreiben, Geschichten erfinden

In der Schreibwerkstatt Münchhausiade lernen die Kinder der vierten Klasse, wie man Geschichten schreibt. Lesen und Schreiben ist an sich schon nicht einfach in diesem Alter. Zusätzlich muss aber noch ordentlich geflunkert werden.

"Mir ist es schon oft schwer gefallen, was zu lügen, so dass es auch glaubhaft ist. Deswegen hat mir Mama geholfen, das ein bisschen hinzubekommen."

Garantiert ungelogene Geschichten?

Weil die Kinder nun selbst gut flunkern können, wissen sie auch, dass Baron von Münchhausen bei seinen Geschichten doch wohl ein klein wenig übertrieben hat.

"Man kann nicht mit einem Ohr das Gras wachsen hören."

Damit sind die 15 Schülerinnen und Schüler dem Lügenbaron wohl auf die Schliche gekommen. Im Zuge der Schreibwerkstatt wurde aber nicht nur das Flunkern gelernt oder wie man Geschichten schreibt und liest, sondern sie haben auch tolle Ausflüge gemacht, berichten die Schülerinnen und Schüler.

"Es ist kein einziges Kind ausgestiegen. Alle 15 Kinder haben bis zum Ende mitgemacht, und das finde ich wirklich sehr beachtlich."

21 Treffen und über 80 Stunden. Das umfangreiche Projekt wird vom Friedrich-Bödecker-Kreis finanziert. Die "garantiert ungelogenen Geschichten" werden am Ende des Jahres als Buch veröffentlicht.