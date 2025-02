Freispruch im Prozess um zerstochene Lkw-Reifen bei Spedition in Bonndorf

Mehr als 60 Reifen wurden bei Fahrzeugen einer Spedition in Bonndorf zerstört. Tatverdächtig war ein 71-Jähriger. Er wurde vor dem Amtsgericht Waldshut-Tiengen jetzt freigesprochen.

Reifen zerstört, Luft raus: 17 Lastwagen wurden zur Zielscheibe eines Sabotageaktes im vergangenen Frühjahr in Bonndorf (Kreis Waldshut). Rund ein Jahr später begann der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter, einen 71-jährigen Mann. Der Vorwurf: Sachbeschädigung. Nun wurde der Angeklagte aufgrund von fehlenden Beweisen und Zweifeln am möglichen Motiv vom Amtsgericht Waldshut-Tiengen freigesprochen. Das Ergebnis der Beweisaufnahme sei für alle Beteiligten unbefriedigend, so der Staatsanwalt. Man wisse noch immer nicht, was passiert ist.

Reifen mit Akkuschrauber angebohrt: Zehntausende Euro Schaden

Bei einer Spedition in Bonndorf waren im März vergangenen Jahres mehr als 60 Lastwagenreifen mit einem Akkuschrauber zerstört worden. Wer dahinter steckte, war zunächst unklar. Die Polizei in Waldshut-Tiengen nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf. Der Schaden wurde zunächst auf rund 75.000 Euro beziffert und die Polizei ging von einem gezielten Angriff auf die Firma aus.

SWR-Reporterin Petra Jehle berichtete am 15. März 2024 in der Landesschau Baden-Württemberg über den Fall:

Es fehlen die Beweise

Nachgewiesen werden konnte die Tat jedoch nicht. Vom Gericht hieß es: Es fehle an Zeugen und Beweisen. Der Angeklagte räumte lediglich ein, am fraglichen Tag vor Ort gewesen zu sein. Zwischen ihm und dem Geschädigten bestand eine Geschäftsbeziehung. Doch sein Mandant habe kein Motiv, so der Verteidiger. Er warf der Polizei Fehler vor. Die hatte den Angeklagten bei der Vernehmung nicht ausreichend über seine Rechte belehrt.

Das Gericht zweifelt am Motiv

Der 71-Jährige ist ebenfalls Spediteur im Nachbarort. Die Spedition in Bonndorf, bei der die Reifen zerstört wurden, hat Gelände vom Angeklagten gemietet. Zuerst ist die Zusammenarbeit offenbar gut verlaufen. Später sollen sich die Beteiligten um ausbleibende Pachtzahlungen und deren Höhe gestritten haben.