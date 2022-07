In 16 Tagen nach Hamburg: Denis läuft quer

Während der Corona-Lockdowns haben viele Jugendliche Pläne geschmiedet, was sie tun können, wenn der Spuk endlich vorbei ist. Vor allem Reisen stand bei den meisten oben auf der Agenda. Auch bei Denis Holub. Der Schüler aus Breisach am Rhein wollte aber keine gewöhnliche Reise machen, stattdessen plante er einen zweiwöchigen Spenden-Fußmarsch von Freiburg nach Hamburg zugunsten der Kinderhilfsorganisation „Mary's Meals“. Das Projekt hat nun in die Tat umgesetzt: Am Samstag um 8 Uhr morgens ist der 16-Jährige von Freiburg aus losmarschiert. Gabi Krings…..