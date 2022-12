Wissenschaftler von der Universität Freiburg haben an Alternativen für Coronatestverfahren geforscht. Der Mikrosystemtechniker Can Dincer hat zusammen mit seinem Team vom Institut für Mikrosystemtechnik Freiburg einen Chip entwickelt, der prüft ob jemand das Corona-Virus in sich trägt.

