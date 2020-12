per Mail teilen

In Offenburg sind rund zehn Tage vor einem möglichen Impf-Start Probleme mit dem Zentralen Impfzentrum bekannt geworden. Unklar ist auf welcher Basis nicht-medizinische Helfer beschäftigt werden können.

Menschen etwa, die Termine vergeben, die Patienten im Empfang nehmen und für eine reibungslose Abwicklung sorgen - sie gehören neben dem medizinischen zum ebenfalls dringend benötigten nicht-medizinischen Helfer-Personal des Zentralen Corona-Impfzentrums in Offenburg. Doch für ihren Dienst im Impfzentrum muss sie jemand einstellen und dafür sorgen, dass die Beschäftigung arbeits- und sozial-rechtlich korrekt abgewickelt wird.

Offenburg kann Kosten nicht tragen - Anfrage ans Land läuft

Laut Offenburgs OB Marco Steffens könne die Stadt das nicht übernehmen. Steffens hat deshalb zusammen mit der Stadt Karlsruhe beim Land angefragt was zu tun sei. Eine Antwort habe er bisher nicht erhalten, sagte er am Donnerstag dem SWR. Das heiße, dass deshalb die Helfer auch noch nicht geschult werden konnten. Außerdem sei wichtige Software, etwa für die Vergabe von Terminen, erst jetzt angekommen. Erste Mitarbeitende würden nun eingewiesen, so Steffens.