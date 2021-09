Impfzentren in Südbaden schließen

Am Donnerstag ist der letzte Öffnungstag der Kreisimpfzentren in Südbaden. In Lahr und Freiburg wird bereits seit Mitte September nicht mehr geimpft. Nun ziehen auch die Impfzentren in Offenburg, Kenzingen, Müllheim, Villingen-Schwenningen, Rottweil, Tuttlingen, Waldshut und Lörrach nach. Anfang des Jahres wurden sie mit großem Engagement aus dem Boden gestampft, nun beenden sie ihren Betrieb, nachdem sie vielen hunderttausend Menschen den Corona-Impfstoff verabreicht haben. Die Quote der vollständig Geimpften liegt in Südbaden bei rund 60 Prozent. Von nun an impfen nur noch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte sowie mobile Impfteams.