Die Corona-Task-Force der Schweiz hat die Bürgerinnen und Bürger eindringlich aufgefordert, sich impfen zu lassen. Auch in der Schweiz stagniert die Zahl der Impfungen - gleichzeitig steigen aber die Infektionszahlen weiter. Die Inzidenz, die in der Schweiz - anders als in Deutschland - über zwei Wochen gerechnet wird, liegt inzwischen bei über 110. Wenn sich jedoch alle Schweizerinnen und Schweizer jetzt impfen lassen würden, wäre die Epidemie in acht Wochen beendet, so der Präsident des Schweizer Bundesgesundheitsamtes, Martin Ackermann. Eine Impflicht lehnt er ab. Derzeit sind etwas weniger als die Hälfte der Schweizer vollständig gegen das Corona-Virus geimpft. Basel liegt deutlich über dem Durchschnitt, der Kanton Aargau leicht darunter.