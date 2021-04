Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind in Deutschland von Covid-19 genesen - in Baden-Württemberg allein 350.000. Sind diese nun immun? Oder müssen sie doch noch geimpft werden? Fragen, auf die es inzwischen teilweise Antworten gibt.

SWR Redakteurin Dorothee Soboll ist eine dieser vielen Genesenen. Sie erkrankte im vergangenen Winter an Covid-19. Die 32-Jährige hatte Schüttelfrost, leicht erhöhte Temperatur, Atemnot und Geschmacksverlust. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie jetzt immer noch immun. Studien der Universität Freiburg belegen einen starken Schutz durch sogenannte Gedächtniszellen auf Covid-19.

"Wir wissen jetzt von Folgedaten, dass acht Monate nach der Infektion zelluläre Immunantworten immer noch nachweisbar sind, die bleiben also wirklich bestehen." Robert Thimme, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik Freiburg

Jeweils eine einzelne Impfdosis für Corona-Genesene

Die Ständige Impfkommission empfiehlt Genesenen trotz potenzieller Immunität noch die Impfung - allerdings erst nach Ablauf von sechs Monaten und nur einmal. Thomas Mertens, Chef der Impfkommission, sagt: "Nach einer Impfung bei Menschen mit durchgemachter Infektion ist die Immunantwort so gut, dass man eine zweite sofortige Impfung wie bei der normalen Grundimmunisierung nicht benötigt."

Impfung erst sechs Monate nach Infektion

Was sollten Genesene bei der Anmeldung für die einzelne Impfung berücksichtigen? Sie sollten unbedingt den Ablauf der sechs Monate beachten. Sonst besteht die Gefahr von starken Immunantworten, also Nebenwirkungen. Ansonsten gelten die üblichen Regeln, wie Thomas Mertens, Chef der Impfkommission erläutert: "Die Priorisierung bezieht sich ja immer auf die Risiken für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Manifestation und insofern haben Corona-Genesene keine besondere Positionierung in der Priorisierung oder in der Reihung. Sie kommen dann ran, wenn sie aufgerufen werden und sie sollten sich erst impfen lassen, wenn eben diese sechs Monate nach der Diagnose der Infektion vergangen sind." Nach der Einzeldosis erhalten Genesene dann die gleichen Privilegien wie zweimal Geimpfte. Nur sechs Monate gelten Genesene als sicher, dann sollte also geimpft werden.