Covid-19-Impfstoffe sind fast schon heilig in diesen Zeiten. Sie müssen sicher verpackt werden. Und dürfen während des Transports nicht kaputt gehen. Ein Fall für Faller Packaging.

In der direkten Nachbarschaft des Sensorherstellers Sick und des Achterbahnbauers Mack Rides in Waldkirch im Kreis Emmendingen hat auch ein Familienunternehmen seinen Hauptsitz, von dem bislang noch nicht so viel berichtet wurde: die Firma Faller Packaging. Das Unternehmen ist im Moment absolut systemrelevant. Denn es stellt Verpackungen für Corona-Impfstoffe her.

Impfstoff-Etiketten für extreme Anforderungen

Neben Schachteln und Beipackzetteln produziert Faller Packaging auch Haftetiketten für die sensiblen Vakzine. Eine Herausforderung für das Waldkircher Unternehmen: "Das Spezielle an diesen Etiketten ist natürlich, dass die Impfstoffe von Biontech/Pfizer auf minus 70 Grad gekühlt bleiben müssen und die von Moderna auf minus 20 Grad,“ erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Daniel Keesman. "Das Applizieren und das Verhaften der Etiketten an den Glasfläschchen bei diesen niedrigen Temperaturen ist sehr speziell.“

Etikett kann Kühlkette anzeigen

Neben Waldkirch gibt es auch in Schopfheim, Binzen, Worms, Dänemark, Polen und Ungarn Faller-Werke. Überall wird für die Pharmaindustrie produziert. Dabei geht es auch immer um Innovationen. Aktuell bastelt das Unternehmen an Etiketten für Corona-Impfstoffe, die ihre Farbe wechseln können. Thermochromale Effekte können anzeigen, ob der Impfstoff eine ununterbrochene Kühlkette erfahren hat oder ob sich das Vakzin erwärmt hat und dadurch möglicherweise die Potenz oder die Wirksamkeit verändert wurde. Gespräche zu diesen intelligenten Etiketten würden bereits mit einem US-Unternehmen laufen, so Keesman.

Alte Betriebskantine als Innovationszentrum

In der ehemaligen Betriebskantine in Waldkirch ist im vergangenen Jahr ein Innovationszentrum entstanden. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern konnten sich Innovationsteams ausbreiten und unter Berücksichtigung der Hygiene und Abstandsregeln Neues entwickeln. Arbeit gibt es für die insgesamt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jede Menge. Wenngleich die Nachfrage von den Covid-19-Impfstoffherstellern noch nicht so groß ist. Das laufe jetzt erst so richtig an, sagt Daniel Keesman.

"Wir erwarten, dass die große Nachfrage erst kommt. Vor allem dann, wenn die Impfstoffe nicht mehr in diese Fläschchen abgepackt werden, sondern in Fertigspritzen. Dann erwarten wir einen richtigen Nachfrageboom und darauf bereiten wir uns vor.“ Daniel Keesman, Faller Packaging

Der Umsatz von Faller Packaging aus Waldkirch steigt beständig an, heißt es in der Bilanz. Demnach kletterte er 2019 mit 145 Millionen Euro auf ein neues Rekordhoch. Eine bemerkenswerte Entwicklung des Familienunternehmens, das vor 138 Jahren Bier- und Sprudelflaschenetiketten gedruckt hat.