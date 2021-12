VBU fordert allgemeine Impfpflicht

Die Vereinigung Badischer Unternehmen und Verbände, kurz VBU, fordert eine Corona-Impfpflicht für alle Branchen. Das geht aus einer Mitteilung der VBU hervor. Überlegungen der neuen Bundesregierung, die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einzuführen, sei nicht zielführend. Nur eine flächendeckende, allgemeine Einführung der Impfpflicht in allen Branchen könne dazu führen, die Pandemie endlich in den Griff zu kriegen, heißt es in dem Schreiben. Covid-19 sei für alle Bereiche der Wirtschaft eine große Herausforderung und die Zahl der Geimpften noch immer zu gering, moniert der VBU. Der Gesundheitsschutz für alle Beschäftigten und Kunden müsse an oberster Stelle stehen und lasse sich nur durch eine allgemeine Impfpflicht lösen. "Eine Beschränkung auf bestimmte Berufsgruppen führt zu einer weiteren Stigmatisierung dieser Beschäftigungsgruppe, daran kann niemand Interesse haben“, betont die VBU-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Rupp-Hafner.