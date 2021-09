Ungeimpftes Klinikpersonal in Mulhouse vom Dienst suspendiert

per Mail teilen

Wer im Gesundheitswesen in Frankreich arbeitet und eine Corona-Impfung ablehnt, darf beruflich keinen Kontakt mehr zu Kranken haben. Das hat nun Konsequenzen für die medizinische Versorgung.

Von den rund 6.000 Beschäftigten des Krankenhausverbunds in Mulhouse seien mehr als 170 noch nicht geimpft und deswegen vom Dienst freigestellt worden, berichtete der Sender France 3. Die Beschäftigten hätten dagegen demonstriert und sich vor dem Krankenhaus in Mulhouse unter weiße Laken auf den Boden gelegt. Der Personalausfall zwingt den Krankenhausverbund nun in den Notbetrieb. Rund ein Drittel aller planbaren Operationen ist laut France 3 verschoben worden.

Auch Straßburger Klinikpersonal vorläufig suspendiert

Auch an der Universitätsklinik in Straßburg seien rund 70 Ungeimpfte von insgesamt 12.000 Beschäftigten vom Dienst suspendiert worden. Die Klinik musste aber noch nicht auf Notbetrieb umstellen.

Impfpflicht für Gesundheitsberufe gilt seit Mitte September

In Frankreich gilt seit dem 15. September die umstrittene Corona-Impfpflicht für zahlreiche Beschäftigte. Mitarbeitende von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen, Pflegediensten, Rettungsdiensten und Feuerwehren müssen zur Ausübung ihres Berufs gegen das Corona-Virus geimpft sein. Gegen die Regelung hatten im Vorfeld zehntausende Menschen demonstriert. In Frankreich sind rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft.