per Mail teilen

In Frankreich gilt seit Mitternacht die umstrittene Corona-Impfpflicht für zahlreiche Beschäftigte, Mitarbeitende von Krankenhäusern, Alten- oder Pflegeheimen, Pflegediensten, Rettungsdiensten und Feuerwehren müssen zur Ausübung ihres Berufs gegen das Corona-Virus geimpft sein. Gegen die Regelung hatten in den vergangenen Wochen zehntausende Menschen demonstriert. In Frankreich sind rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft.