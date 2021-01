Jetzt haben sie geöffnet, die Impfzentren - aber das mit dem Impfen klappt trotzdem nicht. Nicht nur, weil zu wenig Impfstoff da ist - auch die Terminvergabe ist für die, die jetzt berechtigt sind, völlig unübersichtlich und nicht zu machen. Entweder hängen sie in der Telefonhotline fest, oder sie scheitern an der Online-Terminvergabe. Also helfen die Verwandten, zum Beispiel die Kinder. Was die dann erleben, ist auch nicht viel besser. Mein Kollege Jan Ludwig hat für seine Mutter Impftermine gemacht - und sich auf eine kleine Odyssee durch Baden-Württemberg gemacht: