Impfgegner vom Kaiserstuhl instrumentalisieren "Nai hämmer gsait“

Die Corona-Politik treibt aktuell viele Menschen auf die Straße. Sie protestieren gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur, gegen eine Impfpflicht und für Freiheit. Sie skandieren "Wir sind das Volk“ und ziehen eine Parallele zum Mauerfall, oder schlimmer, sie tragen Judensterne, um zu zeigen, welchen mutmaßlichen Verfolgungen sie als Ungeimpfte derzeit ausgesetzt sind. Viele singen auch Friedenslieder und knüpfen an den Anti-Atomprotest an. So in Freiburg, wo die Impfgegner Symbole der Anti-AKW-Bewegung am Oberrhein instrumentalisieren. Dies stößt allerdings auf heftige Kritik. Gabi Krings: