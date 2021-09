Letzter Tag im Zentralen Impfzentrum

per Mail teilen

Im Zentralen Impfzentrum (ZIZ) Freiburg werden am Freitag zum letzten Mal Spritzen gegen das Corona-Virus verabreicht. Nach neun Monaten ist dann Schluss mit dem Impfen. Rund eine halbe Millionen Spritzen wurden im ZIZ Freiburg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verabreicht. Etwa 65 Prozent der Bevölkerung Freiburgs ist damit vollständig immunisiert. Mit diesem Wert liegt die Stadt in Baden-Württemberg auf Rang zwei, hinter Baden-Baden. Im Herbst 2020 war das Impfzentrum auf der neuen Messe Freiburg in Windeseile eingerichtet worden, um Ende Dezember impfen zu können. Ab der kommenden Woche impfen nach Schließung des ZIZ nur noch Haus-, Betriebsärzte und mobile Impfteams.