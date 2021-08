Die Stadt Freiburg plant weitere "Impfen-to-go"-Termine. So soll es am kommenden Donnerstag im Stadtteil Haslach spontane Impfmöglichkeiten mit dem Corona-Vakzin Johnson&Johnson geben. Bei diesem Impfstoff tritt der Impfschutz schon nach einmaliger Gabe ein. Ähnliche Impftermine ohne Voranmeldung wurden bereits in den Stadtteilen Weingarten und Landwasser angeboten. Mit rund 270 Menschen sei das Angebot gut angekommen, so die Stadt Freiburg.