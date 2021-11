Sehr großer Andrang beim Angebot "Impfen to go" in Freiburg

Die Coronazahlen steigen, die Hausarztpraxen sind voll und schon mit den Auffrischimpfungen überlastet. Was tun? In Freiburg gibt es "Impfen to go", ein offenes Impfangebot für alle.

Die Schlange reicht einmal um das ganze Gebäude: Am Sozial- und Jugendzentrum Breisacher Hof haben zahlreiche Menschen gewartet, um das Angebot "Impfen to go" wahrzunehmen. Laut Polizei waren zeitweise 350 Impfwillige vor Ort, teils aus ganz Freiburg, teils aus dem Umland. Dort wurde am Montag die sogenannte Booster-Impfung verteilt und die Auffrischung nach der Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson.

Das Gespräch von Michael Hertle mit Matthias Schlott zum Nachhören:

Kleine Impfangebote nur als Überbrückung?

Angebote wie das im Breisacher Hof in Freiburg sind laut Stadt nur als Überbrückung gedacht. Aber wird das reichen? Nächste Woche öffnet das Impfzentrum an der Messe in Freiburg wieder. Ein längst fälliger Schritt, sagen Kritikerinnen und Kritiker.

Arzt im Ruhestand kritisiert Impfpolitik

Einer der Kritiker ist ein Arzt im Ruhestand: Gerhard Kienle aus Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach). Seiner Meinung nach war es ein Fehler, die Impfzentren in Deutschland ab- und wieder aufzubauen. Schließen und öffnen, das sei möglich - aber der Aufbau koste unnötig Zeit. Da seien andere Länder Deutschland voraus.

Forderung nach kleinen Impfzentren zusätzlich

Kleine, ehrenamtlich organisierte Impfzentren werden jetzt besonders wichtig und dienen als zusätzliches Angebot. Das betonen Vertreter der Kreisärzteschaft Breisgau-Hochschwarzwald. Sie fordern kleine Impfzentren wie etwa das in Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach). Dort können zweimal in der Woche bis zu 150 Menschen geimpft werden. Das Mini-Impfzentrum ist seit Juli in Betrieb. Die Bürger in Efringen-Kirchen zeigten große Wertschätzung für das Projekt, berichtet Gerhard Kienle. Man helfe sich dort gegenseitig. Kienle hilft ehrenamtlich mit, obwohl er im Ruhestand ist. Das Angebot soll so lange wie möglich weitergeführt werden.