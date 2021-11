Impfstützpunkt zieht Bilanz

Die Verantwortlichen des Ortenauer Impfstützpunktes in Offenburg haben nach einer Woche Bilanz gezogen. Man habe mehr als 400 Impfungen durchschnittlich täglich verabreicht. „Der Anteil an Erstimpfungen liegt schätzungsweise bei 35 Prozent. Damit können wir mehr als zufrieden sein“, wird die Projektleiterin Impfen im Ortenaukreis, Diana Kohlmann in einer Mitteilung vom Sonntag zitiert. Leider habe man in der eine Woche täglich viele Impfwillige ohne Impfung wegschicken müssen, da das Land nicht mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt habe. Rund 3.000 Impfungen seien insgesamt alleine im Impfstützpunkt Offenburg verabreicht worden, heißt es weiter. Im Kreisimpfstützpunkt und durch die Mobilen Impfteams in den Gemeinden werden im Ortenaukreis Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen ohne Terminvereinbarung angeboten.