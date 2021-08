Nach Baden-Baden weist Freiburg mit rund 66 Prozent landesweit die zweithöchste Impfquote auf. Dennoch ist noch Luft nach oben. Der SC-Freiburg startet deshalb die Aktion Impfen gegen Bundesligaticket.

Rund zwei Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner in Freiburg sind - Stand 1. August - bereits doppelt geimpft. Das ist der zweitbeste Wert in Baden-Württemberg. Dort liegt die Quote bei knapp 61 Prozent, leicht unter dem Bundesdurchschnitt von rund 63.

Hohe Impfquote in Freiburg hat viele Gründe

Den Grund für die hohe Durchimpfungsrate in Freiburg sehen viele in der Gesellschaftsstruktur: ein Großteil der Freiburgerinnen und Freiburger ist akademisch gebildet, viele arbeiten im Gesundheitsbereich. Ein anderer Grund liegt für den ärztlicher Leiter des dortigen Zentralen Impfzentrums Thorsten Hammer in der gut organisierten und reibungslos funktionierenden Zusammenarbeit beim Impfen.

"Das Team hat alle mitgenommen! Von der Stadt, vom Landkreis, von der Uniklinik, von den niedergelassenen Kollegen, von allen Häusern, die hier ansässig sind, haben wir es geschafft, hier ein interdisziplinäres und interprofessionelles Team aufzustellen. Die Abläufe hier in Freiburg haben sich herumgesprochen und insofern hatten wir nie Probleme, unsere Schichten zu füllen oder Leute anzusprechen, die sich impfen lassen wollen."

Impfen ohne Anmeldung: Freiburger Impfzentrum zieht positive Bilanz dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth/picture alliance

"Impfen-To-Go"-Aktionen in Stadt

Im Zentralen Impfzentrum an der Freiburger Messe kann man sich seit einiger Zeit ohne Anmeldung impfen lassen. Daneben haben auch zahlreiche Firmen und Institutionen ihre Mitarbeitenden geimpft. Haus- und Fachärzte wirkten und wirken ebenfalls kräftig beim Impfen mit. Hinzu kamen und kommen Impfaktionen in Pflegeheimen und Einrichtungen. Ferner sind mobile Impfteams im Einsatz, um Menschen, denen eventuell der Weg zur Freiburger Messe zu weit ist, in der Innenstadt oder in den einzelnen Stadtteilen zum Beispiel beim Einkaufen zu erreichen. Viele Menschen holten sich den Pieks spontan bei solchen "Impfen-To-Go"-Aktionen.

Attraktive Lockangebote wie "SC-Impfticket"

Auch Lockangebote sollen zum Impfen animieren. Für Impfwillige gab es jüngst Gutscheine für den Street Food Markt. Aktuell startet der SC Freiburg die Aktion "SC-Impftickets“. Von Freitag bis Sonntag haben diejenigen, die sich an der Freiburger Messe impfen lassen, die Chance auf eine von insgesamt 1.100 Freikarten für ein ausgewähltes Bundesliga-Heimspiel des Sport-Clubs, und zwar im neuen Stadion am Wolfswinkel.

SC will Impfskeptiker und Unentschlossene animieren

Mit den Gratis-Ticket erhofft sich der Fußball-Bundesligist, eher impfskeptische Mitglieder, Fans und Menschen zum Impgen zu bringen. Wer dies tut, hat Aussicht auf ein Gratis-Ticket für ein Bundesligaspiel im neuen Stadion des SC Freiburg. Voraussetzung ist, dass man sich vom 13. bis 15. August im Zentralen Impfzentrum Freiburg impfen lässt, ohne Termin. Das Kontingent der Gratis-Tickets ist auf 1.100 begrenzt. Die Freikarten werden ausgegeben, wenn wieder ein normaler Bundesliga-Spielbetrieb möglich ist. Der SC entscheidet dann, für welches Heimspiel sie gültig sind.

"Impfungen sind der entscheidende Schritt zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und damit zurück zur Normalität. Mit unserer Aktion "SC-Impftickets“ wollen wir dazu einen Beitrag leisten."

Der Sportclub Freiburg will, dass sich die Fans impfen lassen. SWR Patrick Seeger

Streich: Impfen ist Akt der Solidarität

Auch SC-Trainer Christian Streich unterstützt die Aktion. Es gebe immer unterschiedliche Auffassungen um die Notwendigkeit eines Impfschutzes, sagte der Chef-Coach dem Sportinformationsdienst. Impfen sei eine solidarische Maßnahme. Mit klarem Menschenverstand und der Verantwortung, die man habe, könne es nur eine Entscheidung geben, so Streich

Aktuell geht es vor allem darum, junge Erwachsene zum Impfen zu bewegen. Hier gibt es - wie andernorts auch - noch viel Luft nach oben.