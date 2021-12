Zweitägige Impfaktion des SC Freiburg und der Stadt

Hunderte Menschen haben sich seit Mittwochnachmittag im Rahmen der Impf-Offensive an der Freiburger Messe impfen lassen. Geimpft wird am Mittwoch und am Donnerstag.

Impf-Offensive in Freiburg: Mehrere Hundert Menschen standen zum Beginn der Aktion am Mittwochnachmittag vor der Freiburger Messe Schlange. Unter den Gimpften lost der SC Freiburg Führungen im neuen Europa-Park Stadion aus. Impfung ohne Voranmeldung Geimpft wird ohne Voranmeldung am Mittwoch von 15 bis 24 Uhr und am Donnerstag von 6 bis 13 Uhr. Erst-, Zweit oder Drittimpfungen (Booster) sind gleichermaßen möglich. Verwendet wird der Impfstoff von Moderna - Menschen, die jünger als 30 Jahre sind bekommen BioNTech. Genügend Impfstoff am Impfstützpunkt Freiburg "Es gab eine Sonderlieferung genau für diese Aktion, sodass wir genügend Impfstoff haben." Die Organisatoren von Stadt und Uniklinik hoffen auf mehr als 3.500 Impfungen. Unterstützt wird die landesweite Impf-Offensive unter anderem vom SC Freiburg.