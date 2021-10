Impfen für einen Essensgutschein - das gab es am Donnerstag in der Mensa in Freiburg. "Piks und Pommes", das kam an.

Video herunterladen (2,6 MB | MP4) Unter dem Titel "Piks und Pommes" haben Studierendenwerk und Uniklinik Freiburg am Donnerstagmittag eine Impfaktion für Studierende auf die Beine gestellt. Geimpft wurde in Räumlichkeiten der Mensa, wo die Studierenden im Anschluss direkt einen Essensgutschein einlösen konnten. Video herunterladen (13,7 MB | MP4) 70 Impfungen bei Impfaktion an Uni Mehr als 70 junge Menschen nutzten die Aktion, die meisten davon für eine dritte, also eine Auffrischungsimpfung. Umfragen haben ergeben, dass die Impfbereitschaft und damit auch die Quote bei Studierenden generell sehr hoch ist. Aktuell liegt sie bei rund 80 Prozent.