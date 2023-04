Quadratmeterpreise in Freiburg steigen weiter an

Der Gutachterausschuss hat einen neuen Immobilienmarktbericht für Freiburg vorgestellt: Die Preise für Wohnimmobilien in Freiburg steigen weiter an, zudem wird weniger gebaut.

Wohnraum in Freiburg ist rar und teuer. Das macht sich vor allem bei den steigenden Quadratmeterpreisen bemerkbar: Die Preise sind innerhalb von 15 Jahren um das Doppelte gestiegen. Im Jahr 2009 habe der Quadratmeter Wohnfläche beim Erstverkauf noch 3500 Euro gekostet, 2022 lag der Durchschnittspreis bei über 7500 Euro pro Quadratmeter, so der Gutachterausschuss. Die teuerste Eigentumswohnung in Freiburg wurde im letzten Jahr für 2.439.000 Euro (im Stadtteil Wiehre) verkauft.

Bezahlbarer Wohnraum in Freiburg wird immer knapper und teuer: Die Quadratmeterpreise sind um das Doppelte gestiegen SWR

Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper

Der Anstieg der Preise sei laut Gutachterausschuss auf die hohe Nachfrage an Immobilien zurückzuführen. Freiburg gehöre immer noch zu den beliebtesten Städten Deutschlands, was das Wohnen angeht. Auch in den nächsten Jahren werde die Wohnkostenentwicklung eine große Herausforderung in Freiburg bleiben, wie Freiburgs Finanzbürgermeister Stefan Breiter am Mittwoch mitteilte.

Finanzbürgermeister Stefan Breiter beklagt die Wohnungsknappheit in Freiburg:

“Die Stadt wächst nicht an Fläche, sondern an Personen."

Kaum Bewegung auf dem Immobilienmarkt

Auch der russische Angriffskrieg ist auf dem Freiburger Immobilibenmarkt nicht folgenlos geblieben. Der Anstieg der Rohstoffpreise und Hypothekenzinsen ist in Freiburg deutlich spürbar: Im letzten Jahr wurde in Freiburg kaum neu gebaut. Laut Gutachterausschuss wurden beispielsweise nur sieben Bauplätze für Ein- und Zweifamilienhäuser in Freiburg, Ebnet, Kappel und Lehen gehandelt.

Auf der Pressekonferenz des Gutachterausschusses wurde der Immobilienmarktbericht 2022 der Stadt Freiburg vorgestellt SWR

Ein Jahr des Abwartens

Außerdem bezeichnete der Gutachterausschuss das vergangene Jahr als ein Jahr des Abwartens. Die Geldumsätze seien gefallen, während die Preise angestiegen seien. Es sei mit noch weniger Immobilien gehandelt worden als im Vorjahr,, Diese seien zudem teurer gewesen. Auch Breiter beklagte die geringe Anzahl von Transkationen, die gerade auf dem Immobilienmarkt in Freiburg stattfinden.

"Es gibt momentan keinen Markt in Freiburg."

Teure Immobilien dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Freiburg brauche mehr Baufläche

Bürgermeister Stefan Breiter betonte mehrfach, dass die Stadt trotz steigender Rohstoffpreise und hohen Hypothekenzinsen den Bau neuer Stadtteile weiterverfolge. Momentan passiere diesbezüglich aber zu wenig. Aus diesem Grund wurden beispielsweise die städtebaulichen Projekte Dietenbach und Kleineschholz zu Prioritäten erklärt, um eine schnelle Baulandentwicklung zu erzielen. Die Stadt erhoffe sich durch die Realisierung neuer Stadtteile ein Mittel gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum – gerade für Familien und Personen aus dem Mittelstand.