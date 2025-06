30 Jahre "Immer wieder sonntags": Jubiläumssaison mit Stars, Dating und viel Schlager

Eine Show mit Kultstatus wird 30 Jahre alt: "Immer wieder sonntags" ist zurück - live aus dem Europa-Park, mit vielen bekannten Schlagergesichtern, die Schlagerherzen höher schlagen.

Seit 30 Jahren läuft sie im Ersten, die Sendung "Immer wieder sonntags". Mit den Schlagerstars Hansi Hinterseer, Peggy March, Oli P., Claudia Jung und Beatrice Egli startete am Sonntag die erste Sendung der 30. Staffel im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis). In der Sendung von Moderator Stefan Mross sind über den Sommer 120 Sängerinnen und Sänger zu Gast.

Einige der Prominenten bereiten außerdem im Rahmen der Rubrik "Gerichte mit Geschichte" vor den Augen des Publikums Speisen zu, die für sie mit einer persönlichen Geschichte verbunden sind. Bei der Eröffnung der ersten Live-Sendung brauste Moderator Stefan Mross mit einem Jetski in die Arena. Auf der Bühne angekommen, sagte er: "Wir sind wieder zuhause im wunderschönen Baden-Württemberg, im wunderbaren Rust."

Neue Dating-Aktion im Jubiläumsjahr

In diesem Jahr neu ist die Aktion "Love is in the air". Menschen, die auf Schlager stehen, erhalten bei "Immer wieder sonntags" die Möglichkeit zu einem ganz besonderen Mitmach-Spiel in der Sendung. Wenn die Schlagerherzen dabei ähnlich ticken, warte auf das Gewinnerpaar ein romantisches Abendessen, so das Versprechen.

Zudem werden sich in diesem Jahr wieder 13 Kandidierende der Sommerhitparade stellen. In jeder Sendung treten zwei von ihnen in einem Wettbewerb gegeneinander an. Das Fernsehpublikum entscheidet nach dem Auftritt per Televoting, wer weiterkommt und in der folgenden Sendung gegen die nächste Herausforderin oder den nächsten Herausforderer antritt.

"Immer wieder sonntags" startete am 11. Juni 1995

Die erste Sendung "Immer wieder sonntags" wurde 1995 ausgestrahlt, damals noch vom Österreicher Max Schautzer moderiert. Zu der Zeit wechselten die Orte, von denen aus die Sendung übertragen wurde, noch regelmäßig. So wurde 1996 beispielsweise auf der Landesgartenschau in Lichtenstein (Sachsen) gedreht.

1998 wird der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) zum festen Austragungsort der Sendung. Max Schautzer blieb noch einige Jahre Moderator. Er galt als vielseitiger Entertainer und prägte das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte mit erfolgreichen Sendungen, darunter "Pleiten, Pech und Pannen" (ARD) oder "Alles oder nichts" (Sat. 1). Anfang diesen Jahres war Schautzer im Alter von 84 Jahren verstorben.

29. Januar 2025: Der Moderator und Schauspieler Max Schautzer ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Schautzer war einem Millionen-Fernseh-Publikum unter anderem durch die TV-Klassiker "Pleiten, Pech und Pannen", "Ein Platz an der Sonne" oder "Die goldene Eins" bekannt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / ABBfoto | -

Schautzer wurde im Jahr 2004 von Sebastian Deyle als Moderator abgelöst. Seine Zeit galt jedoch als nicht sehr erfolgreich. Die Einschaltquoten der Sendung sanken während seiner Präsentation. Nach einer Staffel gab er "Immer wieder sonntags" ab.

Stefan Mross wird Moderator von "Immer wieder sonntags"

Im Jahr 2005 hat Stefan Mross als neuer Moderator die Sendung übernommen. Der gebürtige Oberbayer gilt als vielseitig talentierter Entertainer, der das Publikum begeistert. Im Jahr 2019 geht er im Rahmen von "Immer wieder sonntags" auf Tournee - mit über 140 Veranstaltungen in ganz Deutschland.

In diesem Jahr sind insgesamt zwölf Ausgaben geplant. Bis zum 31. August ist die Sendung mit Stefan Mross live aus dem Europa-Park zu sehen - jeden Sonntag um 10 Uhr im Ersten und auch in der ARD Mediathek abrufbar.