Immer mehr Kirchenaustritte in Südbaden

Im vergangenen Jahr sind in vielen Städten in Südbaden weit mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten als im Vorjahr. Besonders viele waren es in Bad Krozingen und Waldshut-Tiengen.

In der eher ländlich geprägten Kur- und Bäderstadt Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) verzeichnete das Standesamt letztes Jahr 251 Kirchenaustritte – eine Steigerung um 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Waldshut-Tiengen, meldeten sich ebenfalls viel mehr Menschen aus der Kirche ab als zuvor - ein sattes Plus von 71 Prozent. Während die beiden Städte nicht erfasst haben, um welche Konfessionen es sich handelt, unterscheidet etwa die Stadt Offenburg: Gut zwei Drittel der Kirchenaustritte betrafen die katholische Kirche. In Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) verloren die katholische und evangelische Kirche gleich viele Mitglieder.

Zunahme in Villingen-Schwenningen am geringsten

In den Städten Offenburg, Lahr (Ortenaukreis), Emmendingen und Lörrach bewegt sich die Zunahme der Kirchenaustritte zwischen 30 und rund 60 Prozent. Wohingegen in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) im Verhältnis dazu weniger Menschen den Kirchen adieu sagten. Hier registrierte das Standesamt lediglich rund 18 Prozent mehr Kirchenaustritte gegenüber 2020. Die Stadt Freiburg will ihre Zahlen am Freitag bekannt gegeben.

Kirchensteuer oft Grund für Austritt

Als ein wichtiger Grund für einen Kirchenaustritt gilt Befragungen zufolge, dass die Kirchensteuer gespart werden will. Außerdem wird eine innere Distanz zum Glauben genannt. Bei der katholischen Kirche spielt die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle eine große Rolle.